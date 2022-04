Madonna irriconoscibile TikTok/ Labbra e viso gonfio, top trasparente e…

Madonna non smette di stupire i fan e con un video pubblicato su Tik Tok, non solo diventa virale, ma scatena anche i commenti dei suoi followers. Da anni sulla scena musicale mondiale, stavolta, Madonna non sceglie la musica per far parlare di sè, ma la propria immagine. Sin dai suoi esordi, Madonna Louise Veronica Ciccone ha sempre stupito tutti anche con la sua immagine, spesso molto provocante soprattutto su un palco per i concerti. Stavolta, invece, l’artista provoca con un video su Tik Tok che è diventato virale totalizzando oltre 8 milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti.

A stupire tutti non è stato il look di Madonna, ma il viso dell’artista che, qualcuno, non ha riconosciuto. Pur essendo una delle artiste più amate e seguite al mondo, i followers, sotto l’ultimo video di Lady Ciccone, sottolineano la trasformazione dell’artista al punto che c’è chi non la riconosce.

Madonna irriconoscibile su Tik Tok: i commenti dei fan

Con un top trasparente che mette in risalto il decolletè, Madonna regala un video ai suoi followers mettendo in evidenza soprattutto il viso. I fan, tuttavia, puù che il decolletè, hanno notato le labbra e il viso gonfio della popstar. “Cosa le è successo?“, chiede qualcuno non riconoscendo la propria beniamina.

Qualcuno pensa ad una reazione allergica anche se la maggior parte dei followers punta su un presunto ritocchino della popstar americana. “Sei irriconoscibile”, scrive un followers. C’è, poi, chi si preoccupa per Lady Ciccone chiedendo: “Stai bene?”. Un video da milioni di visualizzazioni che, in poco tempo, è diventato virale.

