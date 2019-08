Madonna/ Niente la zittisce: “Nessuno fa quello che faccio io, sono senza modelli!”

Madonna, 61 anni e non sentirne nemmeno la metà. La celebre regina del pop, festeggia oggi il suo compleanno postando un video su Instagram mentre si riscalda in attesa della partenza del suo nuovo tour. Madame X World Tour prenderà il via il prossimo 12 settembre da New York e la celebre artista, ha svelato in anteprima l’esercizio che esegue ogni giorno come riscaldamento prima delle prove, dando dimostrazione della sua incredibile elasticità fisica. La Queen, prosegue la sua corsa verso la gloria come una splendida ragazza. Esercizi fisici, gambe in mostra, dito medio che parla da solo, questo è ciò che propone ai follower attraverso il suo seguitissimo account ufficiale. Provocazioni di una donna che non si è mai arresa, nemmeno di fronte agli anni che passano. “Le persone hanno sempre cercato di zittirmi per una ragione o per l’altra, se non sono abbastanza carina, non canto abbastanza bene, non ho abbastanza talento, non mi sono sposata abbastanza. Ora non sono abbastanza giovane”, ha spiegato la cantante in un’intervista a Vogue UK.

Madonna, nessuno la zittirà mai: “Non ci sono modelli per me!”

“Sono punita per aver compiuto 60 anni”, ha affermato Madonna lo scorso anno, rispondendo agli attacchi di chi la considera troppo spregiudicata. “Non c’è differenza tra l’ageism e il razzismo o l’omofobia. La causa è sempre la scarsa conoscenza, l’ignoranza che crea paura e la paura che genera la voglia di distruggere con la critica. Che senso ha? Fatemi vedere il manuale che dice come comportarsi a una certa età. A me non risulta che esista”, aveva invece raccontato nel 2015 a Vanity Fair. E sempre su Vogue, ha raccontato di essere grata alle artiste che hanno lavorato contro tutte le avversità gareggiando contro le convenzioni ben prima di lei, come ad esempio Frida Kahlo, ma “Non ci sono modelli per me perché nessuno fa quello che faccio io. Posso guadare indietro a donne che penso fossero grandi e fantastiche, combattenti per la libertà, come Simone de Beauvoir o Angela Davis, ma non avevano bambini. Io sono un genitore single di sei figli, continuo ad essere creativa, ad essere un artista, politicamente attiva, avere una voce, fare tutte le cose che faccio. Non c’è nessuno nella mia posizione”.

Visualizza questo post su Instagram Madame ❌ prepares for the. day………………… 🎼💃🏻💅🏻👠#rehearsals #madamex Un post condiviso da Madonna (@madonna) in data: 14 Ago 2019 alle ore 12:30 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA