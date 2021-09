Madonna “Star in the star”, gli indizi: chi è?/ Dietro la maschera si nasconde Aurora Ramazzotti?

Madonna, chi lo imita a Star in the Star? Le ipotesi

La voce di Madonna è caratterizzata da un timbro particolarmente chiaro e sottile; le sue performance sono sempre accompagnate da complicate coreografie; ma mentre esegue ogni suo pezzo è veramente divina. E dunque, chi può aver imitato un’icona della musica pop così importante a Star in the Star? In questo caso è più difficile fare ipotesi. Per cercare di indovinare potremmo fare riferimento al fisico della cantante che ne ha fatto l’imitazione: corporatura perfetta, altezza notevole e gambe lunghissime.

Tutto questi potrebbe far pensare nuovamente a Heather Parisi, ma non è da escludere la possibilità che si tratti di personalità più giovani come ad esempio Aurora Ramazzotti. Tutte queste ipotesi, però, derivano dall’osservazione del fisico dell’artistica che ha interpretato Madonna. Il timbro vocale e in generale le capacità canore, in questo caso hanno dato pochissimi indizi sulla vera identità del concorrente in gara. Già Carmen Russo aveva provato a vestire i panni di Madonna con risultati discreti.

Madonna, la carriera e caratteristiche: indizi per scovare chi la imita a Star in the Star

Madonna è una cantante eccentrica e sensazionale. Ha iniziato a studiare musica e ballo quando era molto giovane ed ha sempre avuto una particolare propensione per la trasgressione. I suoi modi di vestirsi e truccarsi derivano sempre da scelte molto attente che come principio seguono quello di non essere mai uguale agli altri; l’essere originale è sempre stato un suo modo di vivere e un motto da seguire.

In effetti la sua musica è stata oggetto di numerosi controlli proprio perché cercava di rompere le righe, e ha scritto testi che spesso hanno infastidito i più tradizionalisti. Nonostante venisse facilmente attaccata da quanti erano ancora troppo lontani dal suo genere musicale, Madonna è riuscita a conquistare il grande pubblico divenendo al regina indiscussa del pop americano e mondiale, aprendo le porte ad artiste quali Britney Spears o Christina Aguilera.

