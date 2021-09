Madonna “Star in the star”, gli indizi: chi è?/ Vera icona della musica pop

Madonna a Star in the Star: chi è?

Tra i personaggi che verranno imitati nella prima puntata di Star in the star c’è Madonna. Si tratta senza dubbio di uno dei personaggi più famosi della televisione e apparsi nelle riviste di tutto il mondo, definita da sempre come Regina del genere pop. Ci sono sempre stati molti giudizi, scandali e gossip su di lei e continuano tutt’ora, infatti su internet sono presenti diversi siti web dedicati a questa star e alla sua biografia, discografia e tanto altro.

All’inizio della sua carriera la sua voce era poco curata, sbarazzina e non molto intonata, con un timbro nasale e uno stretto vibrato tipo alla francese. Le sue canzoni hanno dei bellissimi arrangiamenti e sonorità. Successivamente lei cambia spesso lo stile, provandoli quasi tutti, ma il timbro vocale rimane sempre lo stesso. Ha venduto moltissimi dischi nella sua carriera musicale e i video clip sono sempre stati coinvolgenti.

Madonna: le caratteristiche del suo stile

Il suo look inizialmente era caratterizzato da un rossetto scuro, un codino grande sui capelli, l’eyeliner nero e le ciglia con i brillantini. Tutte le ragazze dei tempi la volevano imitare, infatti era un’icona di stile. La regina del pop ha provato molti look e tinte ai capelli, infatti è stata nera, bionda e castana; negli anni Ottanta ha avuto un taglio di capelli pixie e negli anni Novanta da Marilyn. Successivamente ha voluto provare il trucco delle spose indiane e negli anni Duemila ha iniziato a riempirsi di brillantini sulle ciglia e palpebre, fino ad arrivare allo stile attuale, ovvero labbra nude, eyeliner nero e capelli biondi sotto le spalle.

Madonna ha fatto come suo stile di vita la cura del fisico, infatti utilizzava l’ossigeno iperbarico per prevenire l’invecchiamento cutaneo, facendo diventare l’ossigenoterapia un trattamento molto diffuso a quei tempi. Nel 2014 lancia la linea di cura per la pelle, formata da otto prodotti per il viso, tra maschere, sieri, creme, tonici, contorno occhi e altro.

Madonna: le imitazioni in televisione

Il 20 ottobre del 2020, durante la puntata di Tale e Quale Show, Carmen Russo ha imitato l’iconica Madonna. La ballerina ha cantato la sua canzone Vogue, arrivando ultima in classifica. Un’altra imitazione è stata quella di Raffaella Carrà nel 1991, la quale ha vestito i panni di Madonna, insieme a Gianfranco D’angelo che ha fatto Michael Jackson, re del pop. Durante una vacanza in Sardegna, Simona Ventura, mentre era in barca con il suo compagno Gerò Carraro e i figli Giacomo e Niccolò, ha imitato Madonna. Simona ha indossato un telo da mare e ha imitato i suoi movimenti della canzone Living for love.

