Madonna vs Guy Ritchie/ Battaglia legale per la custodia del figlio adottivo David

Battaglia legale in corso fra la cantante Madonna e l’ex marito, il regista Guy Ritchie, per la custodia del figlio David. I due, quando erano sposati, hanno avuto Rocco e hanno adottato David Banda, di anni 14. La cantante di origini italiane ha sempre avuto un debole per David, al punto che in un’intervista rilasciata lo scorso mese di maggio su British Vogue, disse: “Anche se l’ho adottato è David il figlio che ha ereditato i miei geni, la mia ambizione e volontà. I miei due biologici no”, riferendosi appunto a Rocco e a Lourdes Maria, l’altra figlia della regina del pop. E ancora: “Quello che David ha è concentrazione e determinazione e sono abbastanza sicura da chi le abbia prese… Lui è il figlio con cui ho più cose in comune. È incredibile, non è vero? Non è mio figlio biologico ma è il solo ad aver ereditato il mio vero Dna”. L’adozione di David era giunta nel 2006, in Malawi, e come detto in apertura, è motivo di un contenzioso in corso fra i due ex.

MADONNA VS GUY RITCHE: IL PRIMO GENNAIO L’UDIENZA PER LA CUSTODIA DEL FIGLIO DAVID

Il 23 dicembre scorso, poco prima delle festività natalizie, Ritchie si è precipitato in tribunale per presentare una mozione contro la popstar, come riferisce l’edizione online de Il Giornale, accusandola di impedirgli di avere un rapporto con David. Ritchie ha sottolineato il grande sentimento che lega i due fratelli, Rocco e David, che non possono frequentarsi per via della situazione famigliare alle spalle. La cantante ha replicato alle accuse postando un video sui social, in cui si vede David in compagnia di Madonna, per nulla sconsolato di dover passare le vacanze natalizie lontano dal fratello. Numerose le reazioni dei follower “Sembra che si stia vendicando per Rocco”, e ancora “ormai di Rocco, come anche della primogenita Lourdes Maria, non le importa più nulla, sta puntando tutto su David. È la sua creatura, lo sta crescendo come un vincente e non intende condividerlo con l’ex marito”, “È triste vedere i figli manipolati in una coppia divorziata, ma se David vuole restare con la madre allora che Ritchie si rassegni, in fondo il suo vero figlio ha già scelto lui”. Il giudice ha fissato la prima udienza a breve, il prossimo 1 gennaio, per un 2020 che si preannuncia tutt’altro che sereno per Madonna.

