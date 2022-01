Madre Jessica e Lulù Selassiè/ “Vi amiamo e difendiamo al Grande Fratello Vip”

La madre di Jessica e Lulù Selassiè ha deciso di fare una sorpresa alle figlie al Grande Fratello Vip 2021. Dopo quasi quattro mesi di “silenzio”, la donna ha deciso di far arrivare alle sue amate figlie un videomessaggio in cui le esorta a continuare ad andare avanti così. Le prime parole sono per Jessica: “ciao Jessica siamo tutti orgogliosi di te, così buona e generosa, sempre disponibile per gli altri. Sei tanto matura, ma sei anche fragile e sensibile ed io posso comprendere quanto sia stata ferita dalle parole della scorsa puntata”. La madre di Jessica si riferisce alle accuse lanciate dalla mamma di Sophie Codegoni che ha puntato il dito contro la Selassié per il suo comportamento nei confronti di Alessandro Basciano, il fidanzato di Sophie. Le parole della mamma di Sophie hanno fatto piangere e stare male Jessica e per questo motivo la mamma ha voluto rassicurarla.

GRANDE FRATELLO VIP 2021, 37a puntata/ Diretta: Barù e Nathaly a rischio eliminazione

“Non dare retta a queste parole so quanto per te l’amicizia è sacra e la rispetti sempre” – dice la mamma delle Selassié – “sei stupenda, continua a fare tutto quello che fa così non sbagli”.

Madre Selassié alla figlia Lulù: “faccio il tifo per te e Manuel”

Non solo, la madre di Jessica e Lulù Selassiè ha un messaggio anche per la figlia Lulù. “Faccio il tifo per te e Manuel, vi seguiamo ogni minuto. Clary vi ama e vi difende e sostiene ovunque”. Le due principesse emozionate nel sentire e vedere la loro amata mamma rispondono così: “ci manca tanto, la ringraziamo di tutti, di averci dato la spinta per venire qui, del supporto e che l’amiamo tantissimo”.

Barù si sbilancia "Jessica? Datemi tempo"/ "Non sono abituato alle telecamere ma..."

Sul finale è Lulù a salutarla: “mamma ti amo, sei la mia vita, hai sempre fatto tutto con la tua forza, ti sei sempre mostrata forte a noi per non farci stare male”.

LEGGI ANCHE:

ROSSELLA CORONA, MAMMA MANUEL BORTUZZO PER LA PRIMA VOLTA AL GF VIP/ "E' stata dura"

© RIPRODUZIONE RISERVATA