MADRE NATURA, CHI È?/ Ciao Darwin 2019, oggi torna Ema Kovac? Lei e Sara Croce…

Chi è la decima e ultima Madre Natura di Ciao Darwin 2019? A un passo dalla conclusione del fortunato programma di Paolo Bonolis, cresce l’attesa sulla nuova madrina, che dopo Padre Natura Filippo Melloni, protagonista della sfida Web contro Tv, non potrà che essere una donna. Bionda o mora, riccia o liscia, la nuova Madre Natura presenzierà la sfida tra umani e mutanti; sulla sua identità, però, il profilo social dello show continua a mantenere il più stretto riserbo e, come sempre in questi casi, non lascia trapelare alcuna informazione. L’ultima protagonista femminile a calarsi nel ruolo di Madre Natura, lo ricordiamo, è stata la bellissima Michelle Sanders, una modella brasiliana dai capelli lungi e castani, che esattamente due settimane fa ha incantato il pubblico di Canale 5 nella sfida Juventini vs Tutti. Su chi ricadrà la scelta nel nuovo appuntamento di questa sera? Nelle ultime ore è spuntata un’indiscrezione clamorosa: la Madre Natura di oggi potrebbe essere una “vecchia” conoscenza. Stando a quanto riportato da SuperGuidaTv, si tratterebbe di Ema Kovac, la Madre Natura di Ciao Darwin 8. Una cosa è certa: la modella croata è stata una delle più belle di questa stagione, quindi sarebbe un ritorno gradito.

Bionda, mora o rossa: i pronostici

Dopo Padre Natura, che con la sua presenza a Ciao Darwin – Terre Desolate ha in parte soddisfatto le richieste del pubblico femminile di Canale 5, sono in molti a domandarsi chi sarà la la nuova, nonché ultima, Madre Natura dello show di Paolo Bonolis. In assenza di informazioni certe, e considerate le ultime madrine del programma, entrambe more, l’ipotesi più accreditata è che questa sera, a calcare il palco dell’ultima puntata di Ciao Darwin, possa esserci una modella dai capelli biondi come Sara Croce; non posiamo escludere però la presenza di una Madre Natura dai capelli rossi, come la bellissima Angelina Michelle. In effetti la stessa Ema Kovac di cui si parla nelle ultime ore è proprio bionda ed è con Sara Croce tra le preferite. I pronostici saranno confermati? In attesa di scoprirlo, ripercorriamo i protagonisti più interessanti di questa stagione, in vista dell’ultima puntata prevista per questa sera.

Padre Natura Filippo Melloni: “Per sedurre bisogna essere un po’…”

Vi abbiamo già parlato di Filippo Melloni, il Padre Natura che ha presenziato l’ultima puntata di Ciao Darwin – Terre Desolate. La sua presenza, però ha attirato numerose critiche, soprattutto da parte di chi, sui social, avrebbe preferito un modello palestrato. Ma cosa pensa Melloni del suo fisico, che in ogni caso nell’ultima puntata ha fatto battere il cuore di migliaia fra telespettatori e telespettatrici? “Lo curo tanto in maniera non ossessiva – spiega il modello alle telecamere dello show di Canale 5 – perché non deve essere una schiavitù, però – aggiunge – è l’unico strumento con cui nasciamo e penso che prendersene cura sia la strada migliore”. Per sedurre, conferma Melloni, il fisico non è la sua unica arma e con le donne ama adottare altre armi seduzione: “Bisogna essere un po’ stron*i, ma romantici – spiega l’ex Padre Natura – è un ossimoro però funziona”.





