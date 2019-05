Filippo Melloni, chi è Padre Natura/ Instagram, sexy medico a Ciao Darwin 8

Filippo Melloni è il primo Padre Natura di Ciao Darwin 8. Un sexy medico italiano è stato scelto per la nuova puntata del programma condotto da Paolo Bonolis. Originario di Cento, il 23enne studia Medicina a Bologna. Perfettamente in corso e con la media del 29, è anche appassionato di sport: nel tempo libero infatti pratica e insegna Calisthenics. Ovviamente non è passato inosservato su Instagram, infatti è diventato un fitness & fashion influencer molto seguito. Tra l’altro su questo social network è diventato popolare grazie ad una foto particolare. «Ero da poco su Instagram e un’amica mi ha proposto di scattare qualche immagine professionale», ha raccontato a Cosmopolitan. Visto che seguiva un profilo che condivide foto di modelli, per gioco li ha taggati nella sua immagine. «Loro mi hanno ripubblicato e nel giro di un paio d’ore mi si è spento il telefono: la batteria aveva ceduto per il numero di notifiche che avevo ricevuto!». Chissà cosa accadrà dopo la sua apparizione a Ciao Darwin 8 in qualità di Padre Natura.

FILIPPO MELLONI È PADRE NATURA A CIAO DARWIN 8

Filippo Melloni ha le idee molto chiare sul suo futuro. Nonostante la sua passione per la moda e lo sport, studia Medicina, e in parte perché suo padre è medico. «Quando avevo circa 10 anni, mio fratello ha rischiato di soffocare a tavola per colpa di un pezzo di bistecca che gli era andato di traverso». Il padre è intervenuto e lo ha salvato, ma per Filippo Melloni sono stati momenti terribili. «Non potevo fare nulla, mi sentivo impotente e totalmente in balia della situazione. Ma quel giorno ho deciso che avrei fatto Medicina e che la mia missione nella vita sarebbe stata quella di aiutare le persone in difficoltà», ha raccontato nell’intervista rilasciata a Cosmopolitan. Oggi però a Ciao Darwin 8 non metterà in mostra le sue doti intellettuali, ma quelle fisiche, potenziate da quando pratica Calisthenics. «Ho iniziato ad allenarmi, mi sono impegnato al 100% e adesso sono io a praticare e insegnare human flag, muscle up e tanti altri esercizi che per me all’inizio sembravano impossibili».

IL (TIMIDO) SEXY MEDICO E INFLUENCER

Filippo Melloni, il nuovo Padre Natura di Ciao Darwin 8, è bello e intelligente, ma questo non vuol dire che sia sicuro di sé come si potrebbe facilmente pensare. C’è un aspetto del suo carattere che non emerge dalle foto che pubblica su Instagram e che probabilmente non verrà fuori neppure stasera quando andrà in onda il programma di Paolo Bonolis. «Non sono la persona più sicura del mondo, probabilmente per un po’ di timidezza di fondo», ha raccontato a Cosmopolitan. Il problema sorge quando si sottopone al giudizio degli altri. «A volte temo di non essere all’altezza, di non valere abbastanza. Insomma, non sono uno spavaldo». Ma questo lato del suo carattere è apprezzabile, perché gli permette di restare con i piedi per terra e lo sprona a dare sempre il meglio. Inoltre, anche se ci tiene al fisico, si concede qualche sgarro. «Sono capace di mangiare due pizze al giorno e la mia preferita è quella con bufala e salsiccia». Se volete scoprire chi è il sexy Padre Natura di Ciao Darwin 8, di seguito l’account Instagram di Filippo Melloni.

Visualizza questo post su Instagram Dynamism and shades of brown #manbun #model #beard Un post condiviso da Filippo Melloni (@filippomelloni) in data: 18 Apr 2018 alle ore 10:42 PDT





