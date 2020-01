Maestra Flavia Mistichelli/ Torna l’interrogazione e nuove gaffe per i concorrenti? (La pupa e il secchione)

La Maestra Flavia Mistichelli sta per fare il suo ritorno nella villa de La Pupa e il Secchione e viceversa, a distanza di due settimane dal suo primo incontro con il cast. Anche in quest’occasione, metterà sotto torchio i concorrenti con una nuova prova che potrebbe compromettere la permanenza di qualcuna delle coppie in gara. Severa come non mai, Flavia Mistichelli è una docente dell’Itis Luigi Trafelli di Nettuno, in provincia di Roma, ed ha uno sguardo così intransigente da suscitare non poca soggezione nelle sue ‘prede’. Un lato della sua personalità che gli allievi dell’insegnante sembrano conoscere piuttosto bene, visto che durante il suo debutto in tv, in molti sono rimasti incollati davanti al piccolo schermo per assistere all’incontro fra prof e partecipanti. Molti alunni che in passato hanno avuto modo di conoscerla dal vivo, hanno però un caro ricordo della Maestra Flavia, come ricorda Il CaffèTV, nonostante la sua nota intransigenza. La docente mieterà invece qualche altra vittima questa sera? Oppure verranno tutti promossi?

Flavia Mistichelli, La pupa e il secchione e viceversa: concorrenti bacchettati e…

Flavia Mistichelli, meglio conosciuta come la Maestra Flavia de La Pupa e il Secchione e viceversa, si prepara a bacchettare di nuovo i concorrenti del programma. Durante la settimana, tutte le coppie si sono messe alla prova per imparare alcune nozioni di cultura generale e ora dovranno affrontare la famigerata interrogazione con la docente. Stefano Beacco ha studiato i sette re di Roma grazie all’aiuto della partner, che a quanto pare gli ha insegnato un trucco per ricordarsi tutti i nomi. In base al suo ultimo discorso per salvarsi dall’eliminazione, Carlotta Cocina potrebbe fare un figurone anche in questo caso, mentre si teme per Martina Di Maria, per quanto si sia impegnata tantissimo durante le lezioni di studio. Nella prima puntata, la Maestra Flavia ha interrogato subito la ragazza e le ha chiesto la tabellina del 4, mettendola subito in difficoltà. Alla fine è stato il bambino Lorenzo a rispondere al suo posto, con grande orgoglio e tanti applausi da parte dei presenti. Clicca qui per guardare il video di Flavia Mistichelli.

