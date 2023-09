Magalli torna I Fatti Vostri e lancia una frecciatina/ Timperi “Hai fatto venire il prurito a qualcuno”. Lui…

Giancarlo Magalli e il ritorno a I Fatti vostri

La puntata de I Fatti vostri del 19 settembre ha visto il ritorno in studio di Giancarlo Magalli, padrone di casa della storica trasmissione di Raidue per anni. Nell’attuale stagione televisiva, la conduzione de I Fatti Vostri è stata affidata ad Anna Falchi e Tiberio Timperi. Il ritorno di Magalli ha sorpreso il pubblico di Raidue che non si aspettava affatto la sua presenza in studio. Sul web si erano diffuse voci in merito ad una possibile presenza di Magalli all’interno della trasmissione, ma non c’era stato alcun annuncio ufficiale. Almeno fino all’inizio della puntata.

Nel corso della trasmissione, così, Anna Falchi e Tiberio Timperi che, fino a quel momento non avevano preannunciato la presenza del collega, lo hanno presentato al pubblico. In particolare, ad introdurre l’arrivo di Magalli che curerà una rubrica fissa all’interno della trasmissione è stato Timperi che ha fornito un vero assist a Magalli per una battuta al vetriolo.

Le parole di Magalli a I Fatti vostri

Dopo averlo presentato, Tiberio Timperi ha accolto nello studio de I Fatti Vostri Giancarlo Magalli. “Avevamo fame e sete della tua ironia, che qualche volta ha fatto venire il prurito a qualcuno, ma oggi sei qui in una veste diversa” ha detto sarcasticamente Timperi. “Va beh, se lo grattano, non è un problema” ha replicato Magalli,

Non si sa, tuttavia, chi sia il destinatario delle parole di Magalli, noto per essere schietto e diretto. Il ritorno di Magalli su Raidue, tuttavia, è stato piacevolmente accolto dal suo pubblico che lo ha seguito per anni nella fascia mattutina della seconda rete della Rai.

