Maglie vs Fedez e Chiara Ferragni/ “Ddl Zan? Questi vanno solo a caccia di follower”

Maria Giovanna Maglie un fiume in piena nel suo intervento a Stasera Italia news. La giornalista ha stroncato l’intervento di Fedez e Chiara Ferragni sul ddl Zan, con tanto di attacco personale a Matteo Renzi, ma ha riservato una frecciatina anche a Matteo Bassetti…

Maria Giovanna Maglie ha commentato così l’intrusione dei Ferragnez sulla legge sull’omotransfobia: «Io credo di aver aperto, nel mio piccolo, la polemica con Chiara Ferragni molto tempo fa al grido del “fai il tuo mestiere”. Lo ribadisco anche oggi: sono desolata del fatto che un’influencer continui in continuazione ad impicciarsi delle questioni della politica».

MARIA GIOVANNA MAGLIE IN TACKLE SU FERRAGNEZ E BASSETTI

Maria Giovanna Maglie ha poi rincarato la dose contro Fedez e Chiara Ferragni: «Noi siamo a dei livelli di barbarie e insulti che non gli risponderei, quelli vanno solo a caccia di followers. Stiano attenti però: il loro ruolo è un altro, l’essersi infilati in questa rete di combattenti per il progresso non è detto che gli porti bene». La Maglie ha poi bacchettato Bassetti per le sue parole sull’obbligo vaccinale e sui no-vax: «Io credo che si sia espresso male e che abbia ritenuto di doversi uniformare a un certo stile che da un anno e mezzo ci perseguita. Io ne sono furibondamente stanca. Bassetti ha detto una cosa di buonsenso se la vai ad analizzare, ma la gente non ne può più se viene detto come un editto».

