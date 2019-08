Mahmood annuncia il nuovo singolo/ Indizio social, esce venerdì prossimo: “Una bomba”

Mahmood è pronto per presentare il suo nuovo singolo e dopo che nelle ultime ore si erano rincorse indiscrezioni e certa un certo hype per alcuni indizi seminati sui social network, ecco che oggi è arrivato il tanto atteso annuncio: l’artista italo-egiziano ha infatti pubblicato un suo scatto su Instagram nel quale dà appuntamento a tutti i suoi follower a venerdì prossimo per l’uscita del brano che verosimilmente potrebbe essere anche il singolo di lancio di un suo nuovo lavoro in studio, oppure semplicemente una uscita stand alone, e che arriva solo a pochi mesi di distanza dalla pubblicazione di “Gioventù bruciata”, il debutto in cui era contenuto il brano che aveva trionfato all’ultimo Festival di Sanremo, “Soldi”. Insomma, le Stories su Instagram non solo di Charlie Charles, uno dei produttori più richiesti su piazza, e di Dardust da parte di Mahmood erano solo il preambolo all’annuncio che ara arrivato oggi: e sotto il suo post in pochi minuti si sono scatenati i commenti.

IL NUOVO SINGOLO DI MAHMOOD, “UNA BOMBA”

Infatti accanto alla foto di Mahmood che con la mano imita una pistola pronta a sparare in risalto ci sono i commenti criptici di Charlie Charles, che forse anticipa il titolo del singolo che vedrà la luce venerdì prossimo, e quello di Dardust che pubblica semplicemente l’emoji di una bomba a spiegare quale sia il suo giudizio sul nuovo brano firmato dal 27enne artista nato a Milano e di cui negli ultimi giorni si era mormorato che potesse avere una relazione (poi subito smentita) con Dario Faini, ovvero il produttore dietro al successo di “Soldi”. Tuttavia tra le reactions VIP vanno annoverate pure quelle di Gue Pequeno, Noemi e perfino di Mara Venier che non ha nascosto il suo entusiasmo per la nuova uscita discografica di Mahmood postando un cuore. Bocche cucite invece sui dettagli del singolo e il titolo, con i followers che si sono scatenati nel pensare a un nome originale e tempestando il profilo di domande in merito.

