Mahmood: “Con il mio ex insieme per 5 anni”/ “Ora siamo amici, ho scritto una canzone e…”

Mahmood e la storia con l’ex

Mahmood, sempre molto discreto e riservato, si è lasciato andare nel corso di una chiacchierata su Zoom per Paper Magazine con il designer Willy Chavarria raccontando anche dettagli della propria vita. I due che hanno svelato come si sono conosciuti e qual è il loro rapporto, si sono aperti svelando dettagli della vita privata. Mahmood, in particolare, ha raccontato di aver avuto una storia importante durata ben cinque anni al termine della quale l’amore si è trasformato in amicizia partendo dal suo ultimo lavoro discografico.

Mahmood: “Dopo l’incendio della mia prima casa sono andato in psicoterapia”/ “Mi sono sbloccato…”

“Quest’ultimo album, Nei Letti Degli Altri, è l’album più intimo che abbia mai prodotto, perché ho lavorato molto su me stesso in questi ultimi due anni. Inoltre, il modo in cui entro in contatto con nuove persone è diverso. Ho capito che molti aspetti del mio comportamento erano negativi e ho deciso di lavorarci su, di non chiudere gli occhi e provare semplicemente a tornare a casa”, le parole dell’artista.

Mahmood, testo e significato Ra Ta Ta/ Così il rapper racconta come si cresce in fretta per la strada

Mahmood e i dettagli della vita privata

Dalla musica alla vita sentimentale il passo è stato breve per Mahmood che, nel corso della chiacchierata per Paer Magazine, ha deciso di aprire il proprio cuore parlando anche della relazione durata cinque anni e sulla quale è sempre stato molto discreto e riservato.

“Ad esempio, ho questə ex con cui ho avuto una relazione più lunga per cinque anni. Adesso siamo amici, ma ho scritto questa canzone che era sincera al 100%. C’è una parte in cui dico: “Più che far parte di una threesome, mi piacerebbe avere dei fiori“. Capisco che a volte l’altra persona possa sentirsi attaccata perché certe cose devono rimanere private. Ma se censurassi quella storia, perderei l’opportunità di entrare in contatto con le persone”, ha concluso il cantante che, oggi, sembrerebbe essere single.

Ahmed Mahmoud: chi è il padre di Mahmood/ Vive a Milano e gestisce un bar: il rapporto con il figlio

© RIPRODUZIONE RISERVATA