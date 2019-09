Mahmood/ Cosa c’è dietro Barrio, il nuovo singolo (Che tempo che fa)

Non si ferma il successo del giovane Mahmood. Il campione di Sanremo sarà ospite questa sera, domenica 29 settembre, da Fabio Fazio per Che Tempo che fa. Mahmood ha saputo cavalcare nel migliore dei modi la popolarità di Sanremo, conquistando il popolo del web con oltre 130 milioni di visualizzazioni su youtube per il brano ‘Soldi’. Anche il nuovo singolo ‘Barrio’ sta vivendo una partenza frizzante da questo punto di vista, essendo il pezzo più suonato dalle radio italiane. Il merito è anche da attribuire a Davide Petrella, Charlie Charles e Dardust, che insieme a Mahmood hanno composto il brano. Il video di ‘Barrio’, girato nel deserto sotto la sapiente guida del regista Attilio Cusani, è un omaggio alla vita di periferia, dove culture diverse si intrecciano. Per Mahmood è un periodo d’oro: con il suo tour “Europa Good Vibes”, il rappper ha già registrato il tutto esaurito a Zurigo (24 Ottobre) e alla doppia data londinese dove canterà il 26 e il 27 ottobre. Esaurita anche la prima data a Parigini del 28 ottobre e quella di Berlino del 3 Novembre.

Mahmood in concerto, autunno ricco di date

L’autunno del cantante Mahmood si profila ricco di date per il tour in concerto che si terrà in gran parte dell’Europa. Oltre alle tappe sold out già menzionate, Mamhood si esibirà il 29 a Lussemburgo, il 31 a Bruxelles, il 5 Novembre a Barcellona e il giorno successivo a Madrid.La tournée del rapper partirà ufficialmente a Tel Aviv il 3 Ottobre, in seguito allo strepitoso successo che l’artista sta avendo pure in Israele. Del suo successo e dell’imminente tour, Mahmood ne parlerà questa sera a Che Tempo che Fa. Alla redazione di Mashable Italia, intanto, ha raccontato come ha vissuto quest’ultimo periodo artistico: “Quest’ultimo periodo l’ho vissuto un po’ come un treno, è sicuramente uno degli anni belli della mia vita – spiega il cantante – Sicuramente dopo Sanremo e l’Eurovision è cambiato tutto. Una cosa che cerco di fare è mantenere le mie abitudini, anche i rapporti con gli amici, la mia famiglia’”.

Mahmood, tutto sul nuovo singolo Barrio

Il nuovo singolo di Mahmood, Barrio, è in rotazione radio da alcune settimane e ha già conquistato un grandissimo successo e l’importante riconoscimento di brano più suonato in radio. La canzone nata dalla collaborazione con Davide Petrella, Charlie Charles e Dario Faini Dardust si tuffa in acque inesplorate, ispirandosi alle tradizioni spagnole con la parola Barrio. Il significato dell’ultimo singolo di Mahmood ha origine appunto nel barrio, ovvero quella determinata parte della città, la periferia, che negli ultimi tempi starebbe perdendo valore. La canzone di Mahmood in realtà parla di una storia d’amore. La periferia, o più precisamente il quartiere, è semplicemente la location che ospita una complessa relazione amorosa vissuta dal protagonista.



