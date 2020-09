Mahmood/ ‘Dorado’ ai Seat Music Awards 2020: “Tutto questo mancava tantissimo”

Mahmood all’Arena di Verona per i Seat Music Awards 2020, in compagnia di Vanessa Incontrada e Carlo Conti. Il cantante si esibisce con Dorado, un brano molto amato dai fan che sono evidentemente molto numerosi e rumorosi sul palco. “E’ bellissimo stare qui”, commenta emozionato Mahmood al termine della sua esibizione. “Mi mancava tantissimo, infatti voglio ringraziarvi. Sono felice di aver dato un piccolo contributo a queste persone che hanno delle difficoltà”. “E’ il nostro compito aiutare queste famiglie”, ribadisce orgoglioso Carlo Conti. “E’ stato un vero piacere essere qui stasera”, dice ancora Mahmood prima di salutare. E’ il momento di congedarsi e lasciare spazio a Francesco Gabbani. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Sale l’attesa per Mahmood ai Seat Music Awards

Grande attesa per il ritorno in tv di Mahmood ai Seat Music Awards, la manifestazione musicale condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada in diretta dall’Arena di Verona e trasmessa sabato 5 settembre 2020 in prima serata su Rai1. I Premi della Musica quest’anno per via della pandemia da Coronavirus sono diventati i “premi alla musica” con la partecipazione di tantissimi artisti e cantanti che hanno deciso di scendere in campo per raccogliere fondi da devolvere ai lavoratori dello spettacolo fortemente colpiti dalla crisi economica. Tra questi c’è anche l’interprete di “Soldi” che, dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2019, ha letteralmente spiccato il volo. Il cantante, infatti, è stato uno degli indiscussi protagonisti dell’estate 2020 con il suo singolo “Dorado” in cui ha collaborato con il rapper Sfera Ebbasta e il colombiano Feid. Una canzone che il cantautore ha raccontato così a Il Fatto Quotidiano (data 24 agosto 2020): “quando scrivo un brano penso sempre di portarmelo appresso sul palco per i prossimi cent’anni. Quindi per me è significativo il fatto che ogni mia canzone debba raccontare qualcosa, se no mi annoierei dopo due volte che la canto. ‘Dorado’ sembra all’apparenza un brano estivo ma io non la reputo tale perché racconta quello che ho passato nell’ultimo anno: sono passato dalla cameretta di casa mia a un mondo dorato pieno di concerti, trasferte in Europa, sfilate, aerei privati. Nonostante questa ‘ricchezza’ il mio desiderio è tornare a casa, da mia madre ed è l’unica cosa che mi sta far tranquillo. Per me è importante rimanere legato alle cose più semplici, di tutti i giorni come giocare alla Nintendo sul divano”.

Mahmood: da Soldi al nuovo singolo Dorado

Prima di arrivare al grande successo, Mahmood ha partecipato anche ad X Factor nel 2012, ma in quell’occasione il suo talento non è uscito fuori del tutto. Intervistato dal settimanale Grazia, il cantautore ha precisato: “non ci penso. So esattemente perché sono stato eliminato: non ero pronto. Tutto arriva al momento giusto. Il treno, per salirci, lo devi vedere”. E il momento di Mahmood è arrivato visto che, dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2019 nella categoria Big con “Soldi” la sua vita personale ed artistica è cambiata di colpo. Un successo dietro l’altro per il cantante che a Il Fatto Quotidiano (data 24 agosto 2020) ha rivelato di essere rimasto con i piedi per terra grazie alla mamma, i suoi amici e la sua terra: la Sardegna. “Continuo a fare le cose di sempre e tutto questo mi dà la spinta a fare questo lavoro nel modo migliore. Il fatto di avere dei punti di riferimento è molto importante. Penso, ad esempio, a Elisa che ha tutta la sua famiglia a Monfalcone ed è rimasta a vivere lì” – ha detto il cantante che parlando di musica ha rivelato un sogno nel cassetto: “un duetto con Carmen Consoli, sono un suo grande fan e l’ascolto da sempre. Per me è una icona del cantautorato italiano”. Infine impossibile non parlare di Coronavirus e di tutto quello che ha portato come la sospensione dei concerti: “è arrivato dopo mesi di adrenalina a mille. Non avevo mai fatto un tour prima dell’anno scorso, non avevo mai viaggiato cosi? tanto, conosciuto gente nuova, non avevo mai pensato di ottenere certi risultati: Sanremo, l’Eurovision. E? stato surreale, mi pareva di stare in un film”.



