Mahmood è fidanzato? Chi è Noah Oliviera il modello del presunto flirt/ Il cantante glissa su storia d’amore

Mahmood, chi è il fidanzato presunto Noah Oliviera? Il modello che è sempre al suo fianco

Dopo l’ospitata saltata ad ottobre a causa del veto imposto da Amadeus a tutti i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024, questa sera Mahmood sarà ospite a Che tempo che fa. Sull’artista che sul palco dell’Ariston ha portato il brano Tuta Gold da alcune settimane aleggia il mistero: Mahmood è fidanzato con Noah Oliviera? Da mesi infatti si parla di un presunto flirt tra i due e gli indizi sono molteplici, post sui social, paparazzate insieme ed altri.

Andando con ordine già due anni fa si vociferava che tra Mahmood e Noah Oliviera ci fosse un flirt. I due infatti per San Valentino di due anni fa, nel febbraio 2022, hanno postato la stessa foto raffigurante una torta alle fragole con la scritta Buon San Valentino. Da allora il gossip si è accesso ma i diretti interessati non hanno mai rilasciato dichiarazioni in tal senso. Si arriva alle scorse settimane quando il settimanale Chi li ha paparazzati insieme mentre il sito Gay.it ha rivelato: “Mahmood e Noah sono attualmente fidanzati, stanno insieme, si frequentano, amoreggiano, si vedono, si amano e insomma sono una coppia.”

Mahmood e Noah Oliviera sono fidanzati? Il cantante glissa: “Sono molto felice”

Noah Oliviera è il fidanzato di Mahmood? Entrambi da mesi si trincerano dietro il più assoluto riserbo. Del resto che il cantante di Soldi e Brividi sia molto riservato sulla sua vita privata e sentimentale è cosa nota. In una recentissima intervista concessa a Vanity Fair ha preferito non assecondare il gossip ed a domanda diretta si fosse fidanzato ha glissato: “Sono molto felice in questo periodo, ma non c’è tempo per l’amore: dobbiamo lavorare.”

Parlando del suo passato sentimentale si è fatto serio, invece, Mahmood ed ha confessato: “Ho sofferto per amore perché, anche quando non soffrivo, facevo in modo di soffrire. Sono uno che pensa tanto, che complica cose anche non complicate. Mi creo dei tormenti da solo.” Adesso però sembrerebbe aver ritrovato il sorriso e la serenità.

