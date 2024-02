Mahmood e Marco Mengoni, in arrivo un duetto musicale?/ “Chissà…”, fan impazziti

Mahmood si apre a una possibile collaborazione con Mengoni

In questo Festival di Sanremo 2024, si è molto parlato del rapporto tra Mahmood e Marco Mengoni. Qualcuno parla addirittura di storia d’amore, ma altri sono più interessati a una possibile collaborazione musicale. Durante la conferenza stampa delle ultime ore, sembra che l’artista di Tuta Gold si sia aperto a un possibile duetto il suo college.

“Ma sai che è vero. Ancora con Marco non è successo, con Marco non ho ancora fatto niente. Ma posso dire… chissà? Vediamo cosa succede e cosa ci riserverà il futuro” ha risposto l’artista incalzato dai giornalisti. Dunque, è possibile che in futuro i due colleghi possano collaborare a qualcosa insieme sebbene non ci sia ancora la certezza assoluta. E’ bastata solo questa risposta per mandare in fibrillazione i fan degli artisti.

I due artisti hanno una storia? Sguardi languidi a Sanremo 2024

Durante il Festival di Sanremo 2024, si è diffuso un pettegolezzo piuttosto condiviso su una presunta relazione tra Mahmood e Mengoni. Durante la prima serata della kermesse canora, infatti, l’artista di Due vite ha ricoperto il ruolo di co-conduttore al fianco di Amadeus, e ha presentato il cantante in gara con Tuta gold.

Nel momento della presentazioni, in molti hanno notato gli sguardi dolci e di complicità che i due artisti si sono scambiati. Al web, naturalmente, non è sfuggito nulla e i fan sognano già una storia d’amore tra i due: “Io che metto like a tutti i tweet in cui si parla di Mengoni e Mahmood”, scrive qualcuno. “Ma torniamo ad un’ora fa e alla presentazione di Mahmood e la tensione che c’era su quel palco tra lui e Marco Mengoni”, “E ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare”, scrivono diversi utenti.

