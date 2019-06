MAHMOOD/ Fidanzato Tobia Marcucci e rapporto con il padre:”credo sia orgoglioso…” (Domenica in)

Mahmood ospite a Domenica in all’indomani della vittoria al Festival di Sanremo. Oggi la sua intervista verrà riproposta a Domenica in… Il meglio di, lo spin-off del celebre salotto di Rai 1 con padrona di casa Mara Venier. Ed è stata proprio Mara Venier, qualche mese fa, a credere per prima nel “ragazzo di periferia” Mahmood. In tempi non sospetti, Venier profetizzò il suo successo; non immaginava, probabilmente, che sarebbe arrivato non solo a vincere Sanremo, ma anche a conquistare il secondo posto all’Eurovision Song Contest. Da Gratosoglio, Alessandro, ne ha fatta di strada, tanto da guadagnarsi una fan d’eccezione: già, proprio Zia Mara. L’ultima volta che ha intervistato Mahmood, ne ha anche approfittato per scatenarsi sulle note di Soldi. “Poi mandami una foto a Zia”, ha aggiunto. Alessandro si è confidato a lungo con lei, rivelando anche qualche dettaglio sulla sua vita privata.

Mahmood e il rapporto con il padre

Alessandro Mahmood è fidanzato con Tobia Marcucci: questa è una certezza. Non solo, perché si è detto anche “felice” dei successi ottenuti e del ritrovato rapporto con il padre. Mahmood l’ha sentito subito dopo il Festival: a domanda precisa della Venier, che gli chiede se sia o meno orgoglioso di lui, il cantante risponde “sì, credo di sì”. A riprova che non è mai troppo tardi per riallacciare i rapporti. Suo padre è andato via di casa che aveva solo 5 anni, e il brano Soldi racconta in parte la loro relazione complicata. Una canzone fortunata, in fondo, che gli ha permesso di triofare anche a Sanremo Giovani. E’ stato questo il suo primo vero trampolino di lancio: “Per me era una vittoria essere qui, non era pensabile la vittoria. Sono davvero felicissimo di essere qui e di aver vinto. Non lo avrei mai immaginato”.

Mahmood a Sanremo

Nella sua ultima intervista a Domenica in, Mahmood ha dichiarato di non aver ancora visto suo padre. Si sono sentiti, sì, ma solo telefonicamente. Al di là di ciò, la sua vita è cambiata completamente. Qual è il famigerato “segreto del successo”? Risponde: “Mi impegno a lanciare un messaggio autentico e vero, mai cose false, dette per noia. La gente deve ascoltare una cosa vera, se le emozioni sono plasticose alla fine si sentono”. Mahmood si è dimostrato non solo un artista talentuoso, ma anche una persona dalla grande maturità. Così, a chi gli chiede cosa ne pensi delle polemiche su Ultimo, replica che “siamo ragazzi”. Può succedere, quando si è giovani e inesperti, uno scivolone di questo tipo. Insomma: diplomatico fino in fondo. Unica nota stonata, appunta lo stilista Enzo Miccio, il look un po’ troppo da spiaggia: “Non si va a Sanremo con la camicia a maniche corte!”.



