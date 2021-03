Mahmood/ “Fingevo di avere un manager poi dopo il Festival di Sanremo…”

Questa sera, venerdì 5 marzo, tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2021 ci sarà anche il cantautore milanese Mahmood, che nel 2019 ha trionfato all’Ariston con la canzone “Soldi”. “Venerdì avrò l’onore di cantare sul palco di Sanremo. Devo dire che mi fa un po’ strano tornare lì, dove la maggior parte di voi ha iniziato a conoscermi. Grazie per quest’opportunità”, ha annunciato il cantante sui suoi profili social. In una recente intervista su Radio Deejay il cantante ha confermato che la partecipazione a Sanremo gli ha cambiato la vita: “Prima di vincere Sanremo facevo mandare a un mio amico le mail per suonare nei locali. Fingevo fosse il mio manager”. Il 3 febbraio 2021 è uscito il suo nuovo singolo “Inuyasha”, che prende il titolo dall’omonimo manga di Rumiko Takahashi. Inuyasha è un mezzo demone con il compito di recuperare tutti i frammenti della Sfera dei Quattro Spiriti per fermare il cattivo Naraku, anche lui mezzo demone.

Mahmood: il nuovo singolo “Inuyasha” prima del disco

Ospite di Fabio Fazio Che Tempo Che Fa, Mamhood ha dichiara che “Inuyasha” rappresenta “il primo livello” del suo nuovo album, di cui sta ancora definendo il titolo e che uscirà nei prossimi mesi. “Realizzando un singolo che, me ne rendo conto, non è semplice da ascoltare al primo impatto ma che spero e penso possa conquistare molti. Anche a livello testuale, così come di arrangiamento, ho voluto sperimentare”, ha dichiarato Mahmood in una recente intervista a Gino Castaldo su La Repubblica.

Il pezzo “Inuyasha” è nato il 14 luglio in Toscana, ma per scrivere il testo Mahmood ci ha messo due mesi e mezzo. “Volevo che questo brano rispecchiasse Inuyasha. Lui è un mezzo demone che cerca di non svelare il suo lato demoniaco per aiutare i suoi compagni di viaggio. Ho creato questo paragone con una mia relazione passata. Anche io in passato ho cercato di non dare il peggio di me…”, ha spiegato su Radio 105.



