Mahmood, incidente al mare e ferita alla testa/ Foto, colpa di un tuffo sugli scogli!

Momenti di paura per Mahmood. Il cantante, che ha appena pubblicato il suo nuovo singolo, si è ferito alla testa durante le vacanze. Un dramma sfiorato quello del cantante che, nelle foto scattate da Chi e presenti nel numero oggi in edicola, è in barca con l’amica Elodie in Sardegna. Dalle foto però si vede un vistoso cerotto sulla parte alta della testa che, come svela il magazine diretto da Alfonso Signorini, è stato applicato dopo un tuffo finito male. Un incidente che avrebbe potuto portare a conseguenze molto più gravi ma che, per fortuna, si è risolto con un taglio e una gran paura. Il cantante infatti non ha fatto i conti con il fondale sardo, tuffandosi direttamente su alcuni ricci che si trovavano sugli scogli poco sotto il pelo dell’acqua.

Mahmood, paura per un tuffo sigli scogli…

Un tuffo che ha quindi causato a Mahmood delle ferite alla testa e, fortunatamente, nulla di particolarmente grave. Il tutto è accaduto al largo di Portocervo: per fortuna al suo fianco c’era Elodie e un’altra amica che, alla vista del sangue, hanno subito disinfettato e medicato la ferita del cantante italo-egiziano che ha poi sfoggiato un grosso cerotto bianco sulla testa. Insomma, una disavventura in vacanza per il vincitore del Festival di Sanremo 2019 che, dopo un anno di grandissimi successi e ricco di novità, ha deciso di godersi qualche giorno di vacanza assieme all’amica nonché collega Elodie. Paura a parte per il piccolo incidente, tutto procede a gonfie vele per Mahmood.





