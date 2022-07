Mahmood infiammazione alle corde vocali/ Stop al tour estivo fino al 2 agosto

Mahmood: stop al tour per motivi di salute

Mahmood ha dovuto fermare il suo Ghettolimpo Summer Tour per problemi di salute. “Ciao a tutti ragazzi, sono dispiaciutissimo nel dirvi che purtroppo devo rimandare la data di Torre del Lago, prevista per martedì 26 luglio, al 7 agosto“, ha spiegato qualche ora fa nelle storie di Instagram. Il cantante, vincitore di Sanremo 2022 con Blanco, ha spiegato i motivi che lo hanno costretto a questa scelta molto sofferta: “Ho passato le ultime settimane a cercare di guarire da una brutta infiammazione alle corde vocali, chi è venuto alle ultime date già lo sa… Per questo motivo dovrò stare a riposo fino a 2 agosto”. Mahmood è apparso molto triste e dispiaciuto per i fan che avevano in programma di partecipare al suo concerto a Torre del Lago, in provincia di Lucca.

Rimandate alcune date del tour di Mahmood

Lo stop forzato fino al 2 agosto, mette a rischio anche altre due date del tour di Mahmood: “Spero che Bellinzona e Iglesias siano recuperabili”, ha aggiunto l’artista, riferendosi alle date del 29 e 31 luglio al momento annullate ma non ancora riprogrammate. Sul sito ufficiale sono state rese note le modalità di rimborso per la data di Bellinzona. “Sono super triste. Spero di rivedervi il più presto possibile”, ha concluso Mahmood. Tantissimi i messaggi di affetto e di pronta guarigione: “Ale, ti vogliamo bene. Pensa solo a rimetterti. Finora hai fatto un tour pazzesco!”, “Un abbraccio ti aspettiamo più forte di prima” e “Ora pensa solo a guarire e riprenderti presto! Le date vedrai che le recuperai! Noi ti vogliamo bene e ti capiamo benissimo e aspetteremo di rivederti al più presto in forma!”.

