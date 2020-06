Mahmood si è fidanzato?/ Foto: rose rosse su Instagram per…

Mahmood si è fidanzato? Il cantante scatena i commenti dei fans pubblicando una foto su Instagram in cui si mostra in versione romantica. L’artista, infatti, si è lasciato immortalare mentre ha tra le mani un bouquet di fiori tra i quali spiccano delle rose rosse. “Romantico a Giambellyn”, ha scritto Mahmood nella didascalia che accompagna la foto. Per chi saranno i fiori? Molto riservato, della vita privata del vincitore del Festival di Sanremo 2019 si sa davvero poco. Alcuni mesi fa, Mahmood è stato paparazzato in compagnia del ballerino di Amici Gabriele Esposito. I due hanno in comune l’amica Elodie Di Patrizi e sarebbe stata lei a far conoscere il cantante e il ballerino. I fiori, dunque, saranno per Gabriele Esposito?

MAHMOOD FIDANZATO?

Mahmood è fidanzato o è ancora single? In realtà, della vita privata del cantante si sa davvero poco. L’artista non ha mai parlato della sua sfera sentimentale preferendo far parlare di sè per i suoi meriti artistici. Tuttavia, la curiosità dei fan c’è e, di fronte alla foto di un Mahmood romantico, i commenti sono arrivati in massa. C’è chi si candida per occupare il cuore del cantante e chi, invece, si lascia andare ad una serie di supposizioni su chi potrebbe già occupare il cuore del cantante. “Sono per me? Grazie amore, non dovevi”, scrive qualcuno. E altri aggiungono: “Grazie amo ma preferirei qualcos’altro ai fiori”, “amore mio ma sono per me questi fiori? Dimmi di sì”.

Visualizza questo post su Instagram Romantico a Giambellyno 🥀 Un post condiviso da Mahmood (@mahmood) in data: 16 Giu 2020 alle ore 6:01 PDT





