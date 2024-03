Mahmood: “Tuta Gold” diventa disco di platino in tendenza su YouTube/ Il traguardo, dopo Sanremo 2024

Sanremo 2024, Mahmood sorprende ancora una volta

Mahmood si supera tra i traguardi nel dopo-Festival, nonostante il mancato podio con il brano lanciato a Sanremo 2024, “Tuta Gold”. Il rapper, che canta la vita ai margini di un difficile quartiere nel nuovo brano presentato al Festival della canzone italiana, entra a far parte della classifica delle tendenze su YouTube Italia e con il video musicale di Tuta Gold si colloca alla posizione #3 tra le stesse, dopo aver raggiunto il vertice seguendo – nel traguardo- al predecessore primo classificato in tendenza al debutto tra i 30 Big di Sanremo 2024, Geolier con “I’ p’ me, tu p’ te”. Ma non é tutto. Perché, oltre a registrare il nuovo terzo podio aggiornato al 29 febbraio 2024 tra le tendenze su YouTube, dopo aver conquistato con la stessa Tuta Gold la #1 nella classifica delle canzoni con più passaggi nelle radio ossia la Earone Airplay 2024, Mahmood si conquista la certificazione di vendite FIMI/Gfk di disco di platino, per le oltre centomila copie vendute. Dati quest’ultimi aggiornati alla ottava settimana di competenza di vendite nell’industria musicale, nell’anno corrente 2024.

Mahmood diventa disco di platino, dopo Sanremo 2024

Insomma, la proposta musicale di Mahmood, della canzone Tuta Gold lanciata al Festival della canzone italiana, giunto all’edizione di Sanremo 2024, può dirsi più che mai vincente. E il brano di Mahmood non é il solo, tra i trenta singoli candidati al Festival della canzone italiana, a essere promossi all’upgrade di disco di platino. Habemus, infatti, anche i rispettivi singoli sanremesi dei Big uscenti dal Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango, Geolier e Annalisa a ottenere l’ambita certificazione di vendite. Si tratta dei brani La noia, I’ p’ me, tu p’ te e Sinceramente. Nel frattempo, intanto, il grande assente al Festival della canzone italiana, Luca D’Alessio in arte LDA, preannuncerebbe il suo ritorno sulle scene nel mondo dell’arte.

