Mai fidarsi di mia madre/ Su Rai 2 il film con Vivica A.Fox (oggi, 4 settembre)

Mai fidarsi di mia madre andrà in onda oggi, venerdì 4 settembre, alle ore 21.20 nella prima serata di Rai 2. La pellicola girata dal regista francese David DeCotreau è di genere thriller, drammatico ed è stata resa pubblica nel 2019. Si tratta di un fil uscito con il titolo originale The wrong mommy registrato interamente negli Usa. I protagonisti principali sono Vivica A. Fox e Jessica Morris, ci sono poi Ashlynn Yennie e Jason-Shane Scott.

Mai fidarsi di mia madre, la trama del film

Mai fidarsi di mia madre racconta la storia della giovane e avvenente Melanie che dopo anni di duro lavoro e impegno riesce ad avere una promozione sul lavoro. Il nuovo incarico comporta maggiori responsabilità che sono state affidate alla donna che decide così di assumere un’assistente che la aiuti a svolgere al meglio il suo lavoro. Melanie dopo varie consultazioni e colloqui torva così la giovane Phoebe. Si tratta di una donna molto intelligente e furba che capisce subito chi è Melanie e si offre per questo lavoro per farla pagare alla donna. Lo scopo di Phoebe infatti è quello di vendicare il suo passato facendo di Melanie la sua vittima principale. Molti anni prima infatti l’assistente aveva avuto a che fare con la mamma di Melanie, una donna molto astuta di cui non bisogna mai fidarsi, lo sa bene la figlia che più volte si è vista scappare tutto di mano proprio a causa dell’esuberanza della madre. Alla fine, la giovane Melanie, riuscirà a salvarsi dalle grinfie della terribile Phoebe o perderà il suo posto di lavoro e non solo…

© RIPRODUZIONE RISERVATA