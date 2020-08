Mai fidarsi di quel ragazzo/ Su Rai 2 il film con Vivica A.Fox (oggi, 21 agosto)

Il film Mai fidarsi di quel ragazzo andràin onda oggi, venerdì 21 agosto, nella prima serata di Rai 2 alle ore 21.20. Il film diretto da David DeCotreau è stato interamente girato negli Stati Uniti con il titolo originale di The Wrong Friend, si tratta di una pellicola di genere thriller. I protagonisti sono Vivica A. Fox, Li Eubanks, Jared Scott e Sophia Katarina, tutti già noti al pubblico per avere recitato in varie pellicole di discreto successo.

Mai fidarsi di quel ragazzo, la trama del film

Mai fidarsi di quel ragazzo vede protagoniste due giovani alunne del liceo, Ryley e Kim che fanno subito conoscenza con il nuovo arrivato Chris. Si tratta di un giovane praticamente perfetto, sportivo, studioso e con un fisico da urlo che non impiega molto ad integrarsi nella nuova scuola rispecchiando i canoni del tipico ragazzo americano. Chris inoltre è il figlio di una potente famiglia di benestanti e dunque non gli manca proprio nulla per venire subito accettato. nessuno però lo conosce a fondo, tanto quanto basta per scoprire in realtà la sua vera natura.

Il giovane Chris ha infatti un lato oscuro chissà quanto profondo e quanto disturbato. Non appena arriva nella nuova cittadina designa infatti la sua nuova vitta, la bella Riley che non riuscirà nemmeno dopo tante denunce alla polizia a togliersi di torno il temibile amico. Durante tutto il film si susseguiranno terribili avvenimenti e manifestazioni di violenza da parte del giovane Chris, riuscirà Riley a fermarlo o comprenderne la sua vera natura e dominarla?



