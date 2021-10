Mai giocare con la babysitter, Rai 2/ Un thriller-horror che viaggia su ritmo folle

Mai giocare con la babysitter, film diretto da Jake Helgren

Su Rai 2, il 10 ottobre, andrà in onda alle ore 18.00 la pellicola Mai giocare con la babysitter. Questa pellicola è senza alcun dubbio un film thriller-horror. Gli attori, che interpretano un ruolo principale in questo lungometraggio, sono Brittany Underwood, Jet Jungersmeyer, Reagan Pasternak e Arianne Zucker. La distribuzione e produzione di questo film è avvenuta nell’anno 2018. Il regista della pellicola in questione è Jake Helgren, che ha anche diretto altri lungometraggi interessanti, come Biglietto d’addio e Fidanzati per sbaglio.

Le musiche del thriller in esame sono state composte da Chad Rehmann. Costui ha scritto le colonne sonore di altri film, come ad esempio Segreti tra vicini, L’ultimo spettacolo e Killer di sogni. La protagonista di Mai giocare con la babysitter, Brittany Underwood, ha recitato poi in altre pellicole. Tra questi lungometraggi, ricordiamo allora Il ragazzo della porta accanto e Amiche nemiche.

Mai giocare con la babysitter, la trama del film

Secondo la trama di Mai giocare con la babysitter, si può dire che la storia del film ruota intorno alla figura di Daphne Hart. Quest’ultima è stata un’infermiera molto competente. Al momento la giovane non ha un lavoro fisso, in quanto è stata accusata ingiustamente di aver causato la morte di un bambino nel nosocomio in cui lei era impiegata. Il responsabile di questa tragedia era invece un superiore della donna. In contemporanea, Daphne è stata anche lasciata dal suo compagno. La giovane, allora, per cercare di guadagnare qualche soldo, ha deciso di lavorare come babysitter.

Ad un certo punto, la ragazza si deve prendere cura di Toby, un bambino diabetico, i cui genitori si sono dovuti imbarcare in un importante viaggio di lavoro. Prima della partenza della coppia, Daphne promette alla madre di Toby che lo avrebbe protetto in tutti i modi, anche a costo della sua stessa vita.

Successivamente la donna e il piccolo iniziano ad essere minacciati da uno spietato serial Killer. La babysitter chiede aiuto alla sua amica, Kaci Washington, la quale viene anch’essa coinvolta in questa torbida vicenda. L’infermiera, ad un tratto, scopre che pure un’altra babysitter del quartiere è stata recentemente uccisa. Tutto questo fa angosciare parecchio la donna. Dopo vari accadimenti, la protagonista del film riuscirà a smascherare il serial killer e a salvare la vita a se stessa e a Toby. Il piccolo verrà quindi riconsegnato sano e salvo ai genitori.

