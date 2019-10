Mai Stati Uniti/ Video, su Rai 3 il film con Vincenzo Salemme e Ambra Angiolini

Il film Mai Stati Uniti riempie la programmazione televisiva di Rai 3 per la prima serata di oggi, venerdì 4 ottobre 2019, a partire dalle ore 21:20. Stiamo parlando di una pellicola italiana che è stata realizzata nel 2013 in Italia con alla regia Carlo Vanzina il quale si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura insieme al fratello Enrico Vanzina e ad Edoardo Falcone. Il montaggio della pellicola è stato realizzato da Luca Montanari, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato ad Enrico Lucidi mentre nel cast sono presenti tantissimi attori italiani molto apprezzati come nel caso di Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini, Ricky Memphis, Anna Foglietta, Giovanni Vernia, Maurizio Mattioli e Andrea Pittorino.

Mai Stati Uniti, la trama del film

Un notaio è costretto a riunire 5 persone che seppur accomunate da una conoscenza non si sono mai viste prima. In particolare vengono contattati Antonio, che per vivere fa il cameriere in ragione dei tanti debiti contratti per la sua passione per il gioco d’azzardo. Poi c’è Angela che è una segretaria single che per via delle tante delusioni d’amore sta vivendo una vera e propria psicosi depressiva. Gli altri componenti sono: Nino, ex meccanico divorziato e senza più lavoro che ormai vede la sua vita andare a rotoli, Carmen una donna che fa dello shopping l’unica ragione della propria esistenza e Michele, cresciuto all’interno di uno zoo e che attualmente collabora con diverse mansioni all’interno della stessa struttura. I cinque vengono informati dal notaio che sono tutti figli dello stesso padre e quindi fratelli. Il loro defunto padre ha lasciato in eredità un filmato con cui spiega quanto avvenuto e soprattutto con il quale li mette a conoscenza di quello che dovranno fare per poter ereditare un importante patrimonio che lui ha saputo mettere da parte in tantissimi anni di lavoro e di sacrifici. In particolare i cinque dovranno partire alla volta degli Stati Uniti d’America per spargere le ceneri del padre in un lago dell’Arizona. Sarà uno splendido viaggio grazie al quale non solo i cinque conosceranno maggiormente i loro caratteri e le loro vite ma anche e soprattutto sapranno legare tra di loro un rapporto che sembra sempre più vicino a quello effettivamente esistente tra fratelli e sorelle.

Il trailer di Mai Stati Uniti





© RIPRODUZIONE RISERVATA