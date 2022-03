Major League Baseball, prossime tre stagioni trasmesse in Italia/ Ad Helbiz i diritti

Le prossime tre stagioni di Major League Baseball saranno trasmesse in Italia in diretta in streaming tramite la piattaforma Helbiz Live, nota per avere acquisito quest’anno anche i diritti della Serie B italiana. Le partite del massimo campionato di baseball americano – oltre a All-Star, Field Of Dreams, Little League Classic e tutte quelle dei playoff – nel palinsesto, come riportato da LaPresse, saranno fino a quatto a settimana. On demand saranno disponibili inoltre gli highlights e i replay di ogni sfida trasmessa.

Gli appassionati, tuttavia, dovranno attendere ancora qualche settimana per potersi godere lo spettacolo. L’inizio della stagione è infatti fissato per il 7 aprile 2022. Coloro che sottoscriveranno l’abbonamento con l’emittente per quella data potranno usufruire della visione dal vivo delle partite nel palinsesto. I tipi di accordo previsti sono due: mensile a 5,99 euro al mese oppure annuale a 4,17 euro al mese, risparmiando il 30%.

Major League Baseball, prossime tre stagioni trasmesse in Italia: la soddisfazione di Helbiz

Helbiz Live dunque trasmetterà in diretta in streaming in Italia le prossime tre stagioni di Major League Baseball, il massimo campionato di baseball americano. “Siamo entusiasti di estendere i contenuti sportivi su Helbiz Live alle partite della Major League Baseball”, ha affermato come riportato da LaPresse Matteo Mammì, Ceo della piattaforma.

“Il baseball è uno degli sport più seguiti negli Stati Uniti con una fanbase internazionale appassionata e questo ci consentirà di allargare il pubblico che avrà accesso a contenuti premium aggiuntivi da guardare su Helbiz Live. Il nostro obiettivo è continuare a far crescere le offerte di Helbiz Live per soddisfare i desideri e le esigenze dei nostri abbonati a un prezzo accessibile”, ha aggiunto. Dopo Serie B italiana, Nfl e Ncaa, dunque, al palinsesto dell’emittente si aggiunge anche la MLB. Il progetto dimostra di essere in grande crescita.

