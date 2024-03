MAKARI 3/ Diretta ultima puntata e anticipazioni: l’amore trionfa tra Saverio e Suleima!

Diretta Makari 3: commento live alla fiction, oggi 10 marzo 2024

Finalmente emerge la verità sulla morte di Carolina; le ricerche per scoprire l’autore dell’aggressore avevano portato su piste differenti, contorte, ma ciò che emerge era forse la circostanza meno attesa. La dottoressa è stata uccisa da Filippo, poco dopo aver appurato le condizioni ormai precarie di Anna. Il matrimonio non è servito a placare il suo dolore, quel piano serviva come una sorta di vendetta.

Filippo viene messo alle strette da Saverio, e confessa: il suo obiettivo era punire Carolina a suo dire rea di non essere riuscita a curare Anna oppure a trovare un modo per garantire un operazione. Nel frattempo, Lamanna cerca di riavvicinarsi a Suleima che continua ad avere paura che l’uomo sia già stato rapito dalla bellezza di Michela. La verità è però un’altra; l’investigatore non ha mai smesso di amarla e riesce a convincerla a non partire per il Giappone.

La morte improvvisa di Anna sconvolge tutti

Le brutte notizie sembrano quasi all’ordine del giorno per questa ultima puntata di Makari 3. Neanche il tempo di gioire per il matrimonio che improvvisamente giunge la notizia della morte di Anna. La donna era malata da tempo, segretamente; solo suo marito era aggiornato sulle condizioni di salute e temeva che purtroppo questo giorno sarebbe arrivato. Tutti si uniscono nella tristezza, ma per Saverio i problemi non sembrano finire qui.

Danilo e Stella sembrano avere un rapporto particolare, il sospetto che uno dei due possa aver avuto a che fare con l’aggressione subita da Carolina tormenta Lamanna che nel frattempo scopre di un presunto ricatto. Non va certo meglio sul fronte sentimentale; Suleima confessa di essere pronta a partire per il Giappone con Filippo e la notizia indispettisce non poco Saverio. L’investigatore non può far altro che accettare la sua scelta, ma nel frattempo prosegue alla sua caccia agli indizi. (agg. Valerio Beck)

Notte di passione tra Suleima e Saverio, ma tornano i dubbi…

Il giorno del matrimonio tra Anna e Tommaso sembra per un attimo spostare in un secondo piano il terribile incidente di Carolina. Una giornata così gioiosa non poteva che essere impreziosita da momenti di quiete e per altri lieti annunci; Teresa decide infatti di interrompere improvvisamente la cerimonia per una romantica proposta di matrimonio per Pino che, nel frattempo, è stato scagionato dall’accusa di aggressione nei confronti della dottoressa Torre.

La notte si dice che porti consiglio, per Saverio e Suleima è stata invece all’insegna della passione. Nonostante le tenerezze notturne, al risveglio le cose non sembrano essere cambiate in modo rilevante; la donna continua ad essere carica di dubbi, incertezze. Una situazione spigolosa che non chiarisce al contempo le idee di Lamanna. Quest’ultimo, smaltiti i pensieri sentimentali, continua ad indagare sul caso di Carolina e scopre una particolare iniziativa della donna che potrebbe offrire un’importante svolta alle indagini. (agg. Valerio Beck)

E’ stato Pino ad aggredire Carolina?

La quiete della visita termale per Saverio, Peppe e Suleima si tramuta ben presto in un enigma da risolvere e a tratti anche piuttosto inquietante. La dottoressa Carolina Torre viene trovata ferita sulle scale della struttura, nessuno però sembra trovare ragioni plausibili per l’incidente e la tesi più accreditata è immediatamente quella dell’aggressione. Pezzo dopo pezzo la questione inizia ad essere sempre più intricata ma uno spiraglio spunta dalla giacca di Lamanna: una chiavetta usb.

Una lista di nome e cognomi che inizialmente non sembra dire nulla a Saverio, ma che presto si rende conto come visionare le telecamere di sorveglianza potrebbe dare una svolta alle indagini. Nel frattempo, emerge che Carolina si è recata presso le terme in piena notte; tale tassello diventa fondamentale quando dalle telecamere spunta Pino Cipolla intento a saltare i tornelli per raggiungerla. L’uomo viene dunque incarcerato, ma Teresa è convinta che si tratti di un equivoco: Pino non potrebbe mai fare del male a Carolina e soprattutto, all’apparenza, non sembrerebbe esserci un vero e proprio movente. (agg. Valerio Beck)

Incontro ‘inaspettato’ tra Saverio e Suleima

La diretta dell’ultima puntata di Makari 3 parte in un’atmosfera tranquilla, quasi gioiosa grazie ad un’occasione colta al volo da Saverio e l’amico Peppe. Un semplice giro in un centro commerciale si trasforma in un soggiorno presso una sorgente termale piuttosto nota rinomata; un’amabile regalo gentilmente offerto dai gestori dell’attività. Peppe è entusiasta, a differenza di Saverio che deve ancora smaltire la delusione per ciò che è accaduto con Suleima.

L’attenzione di Peppe viene subito attirata dalla presenza di 2 amiche, per la prima volta nella sorgente termale di Makari. Qualcosa però sembra celarsi dietro la sua euforia; non è infatti chiaro se dietro questa opportunità ci sia qualcosa di premeditato oppure no. Sarà davvero un premio del centro commerciale? In attesa di scoprirlo, il colpo di scena è servito. Anche Suleima si trova nella stessa struttura e, alla vista dell’ex, scoppia una veemente discussione. Gli altarini saltano, gli amici come prevedibile sapevano già tutto… (agg. Valerio Beck)

Makari 3 anticipazioni: il ritorno della seria con nuovi colpi di scena

Questa sera, 10 marzo 2024, in prima serata su Rai 1 tornano le vicende del tormentato scrittore di gialli Saverio Lamanna. La serie Makari, che ha avuto uno straordinario successo nella precedente stagione, inizierà con colpi di scena davvero unici per gli appassionati.

La terza stagione è nata dalla penna e dalla mente di Gaetano Savatteri, che scrive delle vicende che vedono protagonista Lamanna, interpretato da Claudio Gioè, che dovrà affrontare nuove sfide lavorative e diversi intrighi sentimentali. La serie è un delle più apprezzate e seguite in casa Rai, ed entrata nel cuore degli spettatori registrando numeri notevoli. Oggi farà il suo esordio la prima puntata della nuova stagione.

Makari 3 anticipazioni ultima puntata 10 marzo 2024

Nella puntata di questa sera, il finale di stagione, Piccionello invita Saverio in un centro terminale per cercare di far distrarre l’amico. Nonostante la depressione, infatti, lo scrittore accetta di buon grado l’invito ma qualcosa non va per il verso giusto. La loro permanenza nella struttura assume tinte drammatiche e misteriose a causa di un’aggressione inaspettate.

Carolina Torre, una delle proprietarie della struttura termale, viene ritrovata in circostanze drammatiche e finisce in coma. Tutto sembrerebbe suggerire si sia trattato di un incidente, ma Saverio sospetta ci sia ben altro dietro le sorti della donna. Nel caso entra in gioco anche il marito di Carolina, Danilo Rizzo, in un delicato e ambiguo intrigo di tradimenti e bugie.

Makari 3 come e dove vederlo in streaming

L’ultima puntata della terza stagione della serie può essere guardata in diretta televisiva su Rai 1. Se non si dovesse fare in tempo, non c’è da preoccuparsi. E’ possibile rivedere e recuperare gli intrighi amorosi e le svolte di trama di Saverio Lamanna in streaming tramite il sito di Rai Play.











