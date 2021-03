Makari, dov’è la location della fiction?/ A tre minuti da San Vito Lo Capo tra mare..

Makari, alla scoperta della location della fiction

Makari, la fiction di Raiuno con Claudio Gioè che sta ottenendo un grandissimo successo e che torna in onda questa sera con la terza puntata, è stata girata totalmente in Sicilia, terza meravigliosa e suggestiva che unisce alla bellezza del mare anche le bellezze artistiche e la tradizione culinaria. La Sicilia è così la grande protagonista della fiction di Raiuno che sta conquistando il pubblico di Raiuno sia con Macari, un piccolo borgo in cui la vita scorre lentamente e che dista solo tre minuti da San Vito Lo Capo, perla dell’Isola, ma anche con gli altri luoghi in cui è stata girata la fiction come la Tonnara di S. Giuliano-Palazzo che è la più antica della Sicilia occidentale e che si trova lungo il litorale nord di Trapani.

Erice tra i luoghi della fiction Makari

Tra i luoghi in cui è stata girata la fiction Makari spunta anche Erice, in provincia di Trapani, ricco di luoghi da visitare come le Mura Ciclopiche, il Castello di Venere, la Torretta Pepoli, il Quartiere spagnolo, il Museo comunale “Antonio Cordici e la Biblioteca comunale “Vito Carvini”. A parlare delle riprese della fiction ad Erice sono state la sindaca Daniela Toscano e l’assessora Rossella Cosentino che, sul sito ufficiale del comune, hanno scritto: “Alcuni dei luoghi più belli del nostro territorio come il bosco, il Castello di Venere e la spiaggia, compariranno nel corso delle puntate e saranno dunque apprezzati dai telespettatori in prima serata, nella rete ammiraglia della RAI. Siamo certe, anche nell’ottica della sinergia con gli altri Comuni, che ciò possa contribuire ad un notevole ritorno di immagine in termini di promozione della destinazione Sicilia occidentale”.

