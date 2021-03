Màkari, dove si trova?/ Il borgo della fiction: la baia di Santa Margherita incanta

Màkari, il suo borgo protagonista del fiction e orgoglio della Sicilia

La nuova fiction di Raiuno “Màkari” con Claudio Gioè e che ha debuttato lunedì 15 marzo in prima serata, è stata girata interamente in Sicilia. Il centro urbano principale in cui si svolgono le vicende del giornalista Savero Lamanna che torna nella propria terra dopo aver vissuto per anni a Roma, quello di Macari, un borgo di pescatori che si trova nella costa settentrionale della Sicilia ed è una frazione di un’altra perla della Sicilia ovvero San Vito Lo Capo. La vita a Macari si svolge tranquillamente e senza l’ansia e il traffico tipoco delle città. Le auto sono pochissime così come i luoghi di svago. Macari rappresenta così il luogo ideale per gli amanti del mare, della natura incontaminata e che cercano soprattutto il relax e la pace. Al lato di monte Cofano, vi è un’antica tonnara, quella di Cofano mentre la baia sabbiosa dove è possibile godersi delle splendide giornate in spiaggia si chiama Santa Margherita.

Màkari sigla de Il Volo/ Audio e testo canzone scritta da Ignazio Boschetto per la fiction

Màkari, un luogo ricco di storia

A rendere suggestiva la location di Màkari non sono solo il mare, la natura e la baia di Santa Margherita, ma anche la storia che si respira in quei luoghi. Esattamente come accade in altre zone della Sicilia, anche a Macari è possibile scoprire anni di storia dell’Isola e quelle che erano le tradizioni dei pescatori che, ancora oggi, vivono nel golfo naturale da cui il luogo prende il nome. Tantissime le grotte presenti sul territorio e che dimostrano come, nell’antichità, l’uomo vivesse proprio in quei luoghi dedicandosi alla caccia e all’agricoltura. I luoghi in cui la fiction di Raiuno è stata girata, dunque, merita di essere scoperta. Oltre a Macari, diverse scene sono state girate anche a Trapani e Palaermo, città diverse da Macari, ma altrettante ricche di storia e di bellezze da scoprire.

LEGGI ANCHE:

Màkari/ Anticipazioni seconda puntata oggi 16 marzo: chi ha ucciso Olmo?Màkari, dov'è la location della fiction?/ Piccola insenatura naturale in Sicilia...

© RIPRODUZIONE RISERVATA