Make-up per uomo, apre il primo negozio/ Dai Maneskin a Lauro: la nuova tendenza

Sono sempre di più gli uomini che decidono di ricorrere al make-up. Nel mondo della musica e dello spettacolo sono in tanti a sfoggiare sul palco look in cui non mancano eyeliner, correttore o smalto. Basti pensare a Fedez, Achille Lauro, Damiano dei Maneskin solo per citarne qualcuno italiano, ma anche all’estero sono tantissimi gli artisti che amano sperimentare con il trucco.

Una tendenza che, nel 2017, aveva portato il marchio di bellezza inglese War Paint for Men a puntare proprio sul make-up per uomo. Ha così sviluppato non solo prodotti da trucco ma anche creme idratanti colorate, gel per barba e sopracciglia. Proprio tale marchio ha ora deciso di fare un ulteriore ha aperto il primo negozio di trucchi da uomo al mondo in Carnaby Street.

War Paint for Men: le parole del fondatore

Stando a quanto fa sapere Vanity Fair, “Lo spazio dispone anche di tecnologie di bellezza, tra cui Designed by Me, il primo servizio completamente personalizzato al mondo che crea un fondotinta personalizzato o una crema idratante colorata realizzata appositamente per qualsiasi tonalità della pelle in negozio.”

“Tutto ciò che stiamo cercando di fare come marchio riguarda la normalizzazione degli uomini utilizzando prodotti e strumenti per aiutarli a sentirsi più sicuri. Il nostro negozio è qui per fare proprio questo” ha detto il fondatore del marchio Danny Grey, che vende i suoi prodotti di cosmetici per uomo già in 80 Paesi del mondo, ma che per la prima volta apre un punto vendita. Una novità per rappresenta per lui (e non solo) un grande traguardo.

