Malattia Annalisa Minetti, come ha perso la vista?/ È ereditaria scoperta a 18 anni: “Ormai è nero totale…”

Annalisa Minetti è un personaggio noto al mondo dello spettacolo per le sue immense qualità artistiche, ma non solo. Negli anni l’abbiamo vista primeggiare anche come atleta, a dispetto di una malattia che Annalisa Minetti dall’età di 18 anni l’ha portata in maniera progressiva a perdere del tutto la vita. La cantante soffre di una patologia ereditaria chiamata retinite pigmentosa che ha appunto come effetto quello di portare lentamente alla cecità.

Annalisa Minetti ha perso la vista in maniera totale proprio qualche mese fa, il progressivo degenerare della malattia – retinite pigmentosa – non ha comunque arrestato i suoi sogni come dimostrato dagli immensi traguardi raggiunti e che sicuramente saranno seguiti da nuove soddisfazioni nel futuro. L’atleta non ha però nascosto il rammarico per la sua condizione, in ogni caso un fattore che ostacola una vita comune.

“Non vedo più, ormai è nero totale. L’oculista mi ha detto poco tempo fa che anche anatomicamente sto peggiorando. Un po’ rosico che non posso più vedermi, sono come mi sento; oggi in tuta, e quando va in tv vestita da gnocca”. Queste le parole – riportate da Libero – di Annalisa Minetti a La Verità a proposito del momento in cui clinicamente le è stata comunicata la totale perdita della vista a causa della malattia congenita emersa a 18 anni: la retinite pigmentosa.

Dalle sue parole trasuda però l’ironia e l’audacia con la quale ha sempre affrontato la sua condizione, mai arresa al destino di dover convivere con una malattia ereditaria e che inevitabilmente ne ha condizionato la vita quotidiana. Annalisa Minetti ha comunque primeggiato in ogni ambito nel quale si è cimenta e sempre per merito, mai perchè ‘agevolata’ da una condizione di difficoltà. Da Miss Italia al Festival Di Sanremo – con il trionfo nel 1998 – senza dimenticare una carriera sportiva carica di soddisfazioni e medaglie.

