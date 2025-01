Da oltre 30 anni al fianco di Carolyn Smith c’è suo marito Ernestino Michielotto, conosciuto da tutti come “Tino”. Oggi, sabato 25 ottobre, Carolyn sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per parlare non solo della sua carriera, ma anche della sua lunga storia d’amore con Tino. Ma chi è esattamente Ernestino Michielotto? Coreografo di grande fama, di lui si sa poco, in quanto ha sempre mantenuto un profilo molto riservato. Quello che è noto è che Carolyn e Tino si sono sposati nel 1997, dopo la fine del primo matrimonio della giudice di Ballando con le stelle. Curiosamente, i due si sono conosciuti proprio mentre Carolyn era ancora sposata con il suo primo marito.

Ad unirli fu la comune passione per il ballo. In un’intervista a Domenica In, Carolyn ha raccontato che i due si conobbero quando lei era ancora sposata, perché Ernestino e la sua fidanzata dell’epoca erano suoi allievi. “Facevamo lezione a Torino e creavo anche i loro vestiti, è nata un’amicizia. Un giorno mi accompagnò all’aeroporto di Venezia perché dovevo partire per lavoro: è lì che ci siamo guardati e ci siamo dati il primo bacio. Dopo aver chiuso una porta, ho aperto un portone”, ha raccontato a Mara Venier.

Carolyn Smith ospite a Verissimo: la lunga storia d’amore con il marito Ernestino “Tino” Michielotto

Da quel momento, Carolyn Smith e Ernestino Michielotto non si sono più separati, convolando ufficialmente a nozze nel 1997. Ancora oggi, dopo quasi 35 anni insieme, Carolyn e Tino sono più innamorati che mai. In un post su Instagram, la giudice di Ballando con le stelle ha raccontato che la loro relazione non è sempre stata semplice, ma sono riusciti a superare le difficoltà grazie alle risate e al profondo rispetto reciproco, che li hanno tenuti uniti nel tempo: “Io sono fortunata che ho un marito che è sempre stato al mio fianco in qualsiasi situazione. Lui è fortunato avere una donna come me che non mi fermo o mi arrendo per nessuno motivo in qualsiasi situazione. La coppia più bella del mondo”.

Tino è stato il pilastro di Carolyn durante questi dieci anni di lotta contro la malattia, iniziati nel 2015 con la diagnosi di un tumore al seno. L’ex ballerina ha più volte sottolineato quanto il marito sia stato un alleato prezioso e un supporto costante nel suo percorso. Nonostante ciò, ha ammesso di aver scelto di tenere per sé molte difficoltà, per evitare di caricare il suo compagno di ulteriori preoccupazioni. “Mio marito c’è sempre, ma ho paura che si preoccupi e non gli racconto alcune cose”, aveva ammesso a Verissimo.