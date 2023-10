MALATTIA DI GIANCARLO MAGALLI, COS’È IL LINFOMA ALLA MILZA/ “Scoperto per caso, poi un anno e mezzo di cure”

Giancarlo Magalli, ospite a Domenica In, ha raccontato la sua battaglia contro un linfoma alla milza: “La malattia è stata inaspettata, mi ha preso alla sprovvista. È stata una specie di matrioska. Io ero andato in ospedale per curare un’infezione, ma hanno scoperto che c’era di più. Nella disgrazia ho avuto fortuna. Mi dissero che se non mi fossi curato avrei avuto due mesi di vita davanti, ma che con le terapie avrei avuto il 90% di possibilità di guarire”. E così è stato.

L’autore e conduttore si è curato e adesso è riuscito a tornare al mondo che più ama, quello dello spettacolo. “Mi sono sottoposto alle cure necessarie per un anno e mezzo. Quando lasci un programma per così tanto tempo, pensi che ti aspettino. In realtà dopo mezz’ora ti hanno già sostituito. Non ho ritrovato manco una trasmissione di quelle che avevo, ho dovuto ricominciare da capo”, ha ammesso. (agg. di Chiara Ferrara)

Giancarlo Magalli e la lotta contro il tumore: come ha scoperto la malattia

Non molto tempo fa Giancarlo Magalli ha combattuto contro un tumore. Una malattia che il celebre conduttore, volto per anni de I Fatti Vostri, ha preferito tenere riservato, raccontandolo solo a pochi familiari e amici. L’intera vicenda è stata poi raccontata pubblicamente in un’intervista rilasciata a Verissimo, durante la quale il conduttore ha spiegato nel dettaglio cosa gli è accaduto.

Tutto è partito da un dolore alla milza che inizialmente Magalli ha creduto essere una conseguenza di una caduta di poco tempo prima. Il dolore però non è scomparso qualche giorno dopo, motivo per il quale ha deciso di fare un controllo che ha poi portato i dottori a decidere di fare ulteriori accertamenti. La diagnosi è arrivata poco dopo: un linfoma accanto alla milza.

Giancarlo Magalli guarito dal linfoma alla milza: “Ho perso 24 chili”

“Alla diagnosi avevano detto alle mie figlie: se si cura guarisce, ma se non si cura vivrà due mesi”, ha raccontato Magalli nel corso dell’intervista, spiegando dunque di aver iniziato velocemente tutte le cure del caso. Allo stesso tempo il conduttore ha dovuto affrontare una forte infezione che lo ha costretto al ricovero per giorni. Circa sette i mesi in cui Magalli è stato sottoposto a cure per uscire dall’incubo che, fortunatamente, è finito.

“Questa è la prima volta che mi si rivede in tv dopo alcuni mesi difficili. È stata una fase delicata e mi piaceva parlarne in modo delicato – ha spiegato Magalli a Silvia Toffanin nel corso dell’intervista – ho perso 24 chili, questo è quello che resta di me anche se sto poco alla volta riprendendo, perché sono guarito da quello che ho avuto” ha infine annunciato in studio.

