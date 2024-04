Malattia Fedez, come sta dopo l’operazione?/ “A trentaquattro anni ne ho già viste parecchie…”

Forse non tutti sanno che Fedez ha dovuto fare i conti con problemi psicologici dopo l’operazione per il tumore al pancreas

Come sta Fedez dopo la malattia? E’ una domanda che interessa e coinvolge soprattutto i fan del cantante, sempre in apprensione per il proprio beniamino dopo la malattia e l’operazione per il tumore al pancreas. In una intervista rilasciata non molto tempo fa a Mara Venier, il rapper si era aperto completamente sul tema, condividendo con la padrona di casa dettagli commuoventi e toccanti. “Se oggi sono ancora qua e non sono andato oltre è per la mia famiglia, il dolore a volte è talmente forte che pensi pure a dei gesti estremi per mettervi fine…”., le parole di Fedez.

Dopo la malattia, sono sopraggiunti gravi problemi psicologici, dunque come sta Fedez oggi? Non è dato saperlo, anche se sui social cerca di mantenere il morale alto e, nelle varie interviste, ha sempre toni rassicuranti. “Adesso sto bene, ho un po’ di acciacchini ma sto bene. L’ultima volta ho preso abbastanza paura, ma si va avanti per fortuna”, aveva detto alla Venier.

Fedez: malattia e la paura di morire: “Dovetti fare i conti con questa possibilità”

“Se ho avuto paura? Certo, anche ora è tanta. A 34 anni ne ho viste un po’… E poi c’è il corpo da una parte e la mente dall’altra. Non bisogna trascurare la mente, va di pari passo con il corpo, a volte la mente è una prerogativa importante”, ha detto il Fedez, affrontando il tema della salute mentale.

“Mi sono trovato a dover letteralmente fare i conti con la possibilità di morire e devi affrontare una cosa grande. Farlo in maniera così precoce non è sano per la tua mente. Anche dopo aver curato la malattia, volevo fare indigestione della vita. Dormivo poco, uscivo sempre”, le parole di Fedez. Inevitabilmente, dopo la malattia, qualcosa è cambiato profondamente per il cantante, che oggi è molto più “attento” alla propria salute e grato nei confronti della vita.

