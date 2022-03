Malattia Fedez, messaggio da Carolyn Smith “Sconvolta dalla notizia”/ “Mie parole…”

L’annuncio di Fedez che, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram ha raccontato ai followers di avere un problema di salute, ha colpito tutti. Tanti i messaggi di solidarietà per il rapper a cui, negli scorsi giorni, ha scritto anche Vittorio Feltri. Nell’apprendere della malattia di Fedez e di Vittorio Feltri, Carolyn Smith ha voluto lanciare un messaggio sia al marito di Chiara Ferragni che a Feltri. Da anni, la ballerina e giudice di Ballando con le stelle combatte contro un tumore al seno. Sui social ha sempre raccontato la propria battagla non nascondendo nulla ai propri fan.

Sorridente, forte e coraggiosa, Carolyn Smith, in questi anni, ha aiutato tutte le persone che combattono contro un problema di salute ad affrontare con la stessa grinta il problema e così, oggi, attraverso un breve video, ha voluto lanciare un messaggio a Fedez.

Fedez e il messaggio di Carolyn Smith

“Sono rimasta sconvolta dalla notizia di Fedez. Lo so cosa si sente quando arriva la notizia di una malattia – comincia così il messaggio che Carolyn Smith ha deciso di rivolgere sia al rapper che a Vittorio Feltri – lo so cosa dovete affrontare in privato e pubblico. Sono dal 2015 che combatto, e combatto fino in fondo”.

“Le mie parole forse contano poco”, continua la Smith. “Ma mi sento di dire ‘Non mollate mai, affrontate tutto con la positività e un sorriso anche quando deve mandare in quel paese tutto e tutti’. La positività aiuta i medici che aiutano noi. Vi mando un abbraccio forte pieno di vita”, conclude.

