Malattia Francesca Fialdini/ “L’herpes labiale il mio tallone d’Achille…”

Francesca Fialdini soffre da tempo di herpes labiale. A raccontarlo è stata la stessa conduttrice in un’intervista rilasciata ai microfoni di Ok Salute. Quando le difese immunitarie diminuiscono, sulle labbra della Fialdini spuntano degli herpes fastidiosi. “Purtroppo, da quando ho contratto la varicella, all’età di otto anni, queste vescicole rossastre e pruriginose sono diventate il mio tallone d’Achille”, ha raccontato la conduttrice di Raiuno.

Un problema con cui è costretta a fare i conti anche diverse volte durante l’anno, soprattutto quando affronta dei periodi particolarmente intensi e stressanti. “Nel giro di un mese ho contato addirittura sei episodi di herpes. Un vero e proprio incubo”, ha aggiunto la Fialdini la quale ha aggiunto come il problema sia maggiore quando è influenzata.

MALATTIA FRANCESCA FIALDINI: “ECCO COME MASCHERO L’HERPES LABIALE”

Per combattere l’herpes labiale, Francesca Fialdini assume un antivirale nella fase acuta del problema e lenisce secchezza e irritazione con delle pomate a base di burro di karitè o bisabololo. Nonostante l’herpes labiale, Francesca Fialdini va comunque in onda e la conduttrice riesce a nascondere il problema con il trucco affidandosi alle mani esperte della sua truccatrice che con correttore e rossetto compie il miracolo. Per evitare di contagiare altre persone, poi, la Fialdini sta attentissima all’igiene. “L’igiene, infatti, è fondamentale per evitare di trasmettere l’herpes labiale ad altre persone o a diverse parti del proprio corpo: per questo motivo metto in atto alcune semplici precauzioni, come lavare spesso le mani, che sono il «veicolo» principale di infezioni, evitare di condividere asciugamani, posate e bottigliette d’acqua“, ha raccontato a Ok Salute.



