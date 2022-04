MALATTIA FRANCESCA NERI, COS’È CISTITE INTERSTIZIALE CRONICA/ “Lockdown di tre anni”

Tra le attrici più apprezzate, Francesca Neri è una delle donne più ammirate dagli italiani. Una donna bellissima e con grande carattere, una leonessa che da diversi anni sta combattendo la malattia. Come raccontato dalla diretta interessata, è affetta dalla cistite interstiziale, anche nota come sindrome della cistite dolorosa.

La malattia di Francesca Neri provoca un forte dolore sopra la vescica, alla pelvi o alla parte inferiore dell’addome. Purtroppo non c’è una cura, ma grazie ai farmaci e ad uno stile di vita adeguato è possibile trattarne i sintomi. La cistite interstiziale causa a chi ne è affetto un bisogno continuo di andare in bagni e urinare. Le cause di questa patologia sono ancora sconosciute e non c’è un’età prediletta: può colpire qualsiasi fascia. C’è una differenza piuttosto netta per quanto riguarda il sesso: la malattia tocca le donne in 9 casi su 10.

Francesca Neri e il rapporto con la malattia

Recentemente Francesca Neri ha parlato del suo rapporto con la cistite interstiziale cronica in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo e non sono mancati i passaggi delicati. Un capitolo importante è quello legato al marito Claudio Amendola, al suo fianco sempre, specialmente nel momento delle difficoltà. «Lui dice di averlo fatto per dovere, ma non era un dovere, si è trattato di emozioni», ha spiegato Francesca Neri.

Francesca Neri ha poi ammesso di aver accarezzato l’idea del suicidio durante il periodo di lockdown, durato tre anni per lei: «Ho passato mesi a giocare a burraco online di notte. Quando il lockdown è arrivato per tutti con la pandemia sono stata meglio perché condividevo la situazione degli altri». Sulla malattia dell’attrice qualche tempo fa ha parlato anche Claudio Amendola: «Francesca fa fatica. Ha combattuto con se stessa, col suo fisico, con il suo corpo. E quando sei una persona molto intelligente riesci a trovare anche nella malattia, nello star male, un motivo per cercare della forza per poi star bene».

