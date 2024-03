Malattia Gabriella Labate: “Un mostro dall’utero fino al cuore”/ “È una patologia rarissima”

Malattia Gabriella Labate: ecco come l’ha scoperta

Non solo la morte del fratello Roberto, ma anche il dolore legato alla propria malattia. Gabriella Labate si racconta a 360 gradi nel salotto de La Volta buona ricordando anche la malattia, una patologia rarissima, contro cui ha dovuto combattere con il supporto della propria famiglia e come ha raccontato lei stessa nel romanzo “Nudi” come riportato dall’Ansa. Un dolore di cui, oggi, la moglie di Raf parla condividendo ciò che le è successo.

“Ne avrei fatto a meno. Ma nella vita sono grata anche a questo dolore. Mi ricorda che, mentre il mondo intorno mi lascia sgomenta, io sono fortunata. E di questa fortuna sono grata alla famiglia da cui vengo e a quella che ho costruito con Raffaele”, le parole di Gabriella riportate dal Messaggero.

Malattia Gabriella Labate: come sta oggi

“A parte questa cicatrice enorme, perché mi hanno dovuto togliere una massa che dall’utero era arrivata fino al cuore. Io lo chiamo ‘il mio mostro’. È una patologia rarissima. Raffaele ha vissuto con me, notte e giorno, al decimo piano del Policlinico Gemelli per mesi. Ma forse certi messaggi arrivano per farti capire fino in fondo la bellezza di quello che hai”, ha raccontato ancora come riporta Il Messaggero.

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, Gabriella Labate aveva raccontato di aver scoperto della malattia dopo aver sentito uno strappo dentro di sè. Dopo essersi sottoposta ad un’ecografia fatta da un’amica, viene ricoverata d’urgenza per una trombosi della vena cava che va diretta al cuore. “Oggi sto bene, ho fatto tutti i controlli”, ha detto a Verissimo.











