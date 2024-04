Malattia Giovanni Terzi: cos’è e come si cura/ “Ho perso il 45% dei polmoni”

Giovanni Terzi: stessa malattia della madre

Giovanni Terzi combatte da tempo contro una malattia di cui ha parlato lui stesso non solo nelle varie interviste rilasciate, ma anche in occasione della sua recente partecipazione a Ballando con le stelle. Al giornalista e scrittore, infatti, è stata diagnosticata una malattia ai polmoni, con la quale sta combattendo da tempo. Si tratta di una malattia genetica a causa della quale il compagno di Simona Ventura ha perso il 45% dei polmoni e per la quale si è spenta la madre in tre anni di tempo.

Si tratta di una malattia purtroppo incurabile anche se la ricerca dà una speranza a tutti coloro che soffrono di tale malattia come ha spiegato lo stesso Giovanni Terzi a Ballando con le stelle. Durante le varie puntate del programma di Milly Carlucci, infatti, il giornalista si è aperto più volte parlando apertamente della sua malattia.

Malattia Giovanni Terzi: le parole del giornalista

«Dopo una lunga serie di visite è arrivata la diagnosi. All’inizio ho pianto molto, ho provato la disperazione assoluta: il 45 per cento dei miei polmoni era ormai compromesso. Al 60 avrei dovuto fare un trapianto, con tutti i rischi che comporta». Con queste parole, Giovanni Terzi ha parlato della propria malattia in un’intervista rilasciata ai microfoni di Nuovo tv il 3 aprile 2024.

Nonostante il dolore, il giornalista ha reagito prendendo in mano la situazione e continuando a vivere portando avanti la propria battaglia che ha provato a combattere anche la madre. «A lei si era manifestata nel giugno del 2006 e nel luglio del 2010 è mancata. I farmaci che prendo io non erano stati ancora testati. Mia madre è morta dopo quattro anni, ma già a otto mesi dalla diagnosi non riusciva più a camminare e si nutriva con il sondino». Terzi, invece, dice che «peggioro, perché è una malattia irreversibile, ma molto più lentamente rispetto a prima».

