Dopo il matrimonio celebrato questa estate, Simona Ventura e Giovanni Terzi sono ospiti da Mara Venier a Domenica In nella puntata di oggi. Il giornalista e scrittore sta vivendo un periodo d’oro dal punto di vista sentimentale e professionale ma da anni sta contrastando una grave malattia degenerativa che rischia di compromettergli i polmoni. Qual è la malattia Giovanni Terzi? Il marito di Simona Ventura soffre di dermatomiosite e in una recente intervista concessa a Nuovo ha ripercorso le tappe più significati del suo percorso, dalla diagnosi alla cura.

Sulla sua malattia Giovanni Terzi innanzitutto ha rivelato come ha scoperto di averla: “Dopo una lunga serie di visite è arrivata la diagnosi. All’inizio ho pianto molto, ho provato la disperazione assoluta: il 45 per cento dei miei polmoni era ormai compromesso. Al 60 avrei dovuto fare un trapianto, con tutti i rischi che comporta.” Lo scrittore aveva già avuto a che fare con questa malattia, la madre è morta a causa di questa sindrome. Dopo solo otto mesi dalla diagnosi aveva non riusciva né a camminare né a nutrirsi normalmente e dopo quattro anni è morta. Per fortuna Giovanni Terzi può contare su nuove terapie e farmaci che rallentano il decorso anche se non c’è una cura definitiva.

Giovanni Terzi malattia, cos’è la dermatomiosite: infiammazione muscolare

Come sta adesso Giovanni Terzi? In una recente intervista, lo scrittore ha confessato: “Dopo un mese di grande tristezza si è fatta avanti in me la forza per superare questo trauma. Affronto il quotidiano e le cure come un gendarme…” E poi sulle sue attuali condizioni di salute ha aggiunto: “Peggioro, perché è una malattia irreversibile, ma molto più lentamente rispetto a prima.” Cos’è la malattia Giovanni Terzi la dermatomiosite? Si tratta di una patologia autoimmune caratterizzata dall’infiammazione dei muscoli e da lesioni tipiche della pelle che in alcuni casi interessa anche altri organi, soprattutto i polmoni.