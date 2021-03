Malattia Paolo Vallesi, cancro all’intestino/ “Ora non ha più nessun peso nella mia vita”

Paolo Vallesi è conosciuto da tutti per il suo grande successo “La forza della vita”, con cui nel 1992 conquista il terzo posto al Festival di Sanremo. Dopo il grande successo, però, il cantante è sparito dalla scene. Nel 2019 per rilanciare la sua carriera ha partecipato “Ora o mai più”, condotto da Amadeus su Rai 1. Ma proprio poco prima l’inizio del programma, che ha vinto, Vallesi ha scoperto di avere il cancro: “Ho scoperto casualmente di essere affetto da una forma di cancro all’intestino che, fortunatamente, è uscita fuori prima che fosse troppo tardi”, ha raccontato durante un’intervista rilasciata a Rolling Stone nel 2019. Dopo aver scoperto la malattia ha iniziato subito le cure: “È stato necessario sottopormi a un periodo di cure oncologiche abbastanza pesanti. Non è stato un anno facile. Tutto questo è successo poco prima della mia partecipazione a Ora o mai più”.

Malattia Paolo Vallesi: il tumore prima della partecipazione a “Ora o mai più”

Durante il programma “Ora o mai più” Paolo Vallesi non ha mai parlato della malattia: “Non me lo sarei mai perdonato. Se avevo un motivo per tornare nel mercato musicale, doveva essere legato a meriti artistici”, ha spiegato a Rolling Stone, aggiungendo che il tumore non aveva niente a che fare con la sua carriera, ma riguardava solo lui e la sua famiglia. Vallesi ha deciso di parlare della sua lotta contro il cancro dopo averlo sconfitto, quando non rappresentava più un problema “per la mia persona e la mia famiglia”. Ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me”, Vallesi ha rivelato la sua reazione dopo aver scoperto di avere un tumore: “All’inizio la presi male. Non pensi mai che queste cose possano capitare a te. Ma ora sono felice di raccontarvi una cosa che non ha più nessun peso nella mia vita e non voglio che ce l’abbia mai più”.



