Malattia Raimondo Todaro: “Avevano trovato due tumori maligni“

Raimondo Todaro, per un certo periodo della sua vita, ha dovuto fare i conti con la malattia che si è presentata nel 2020 e che è stata affrontata con grande determinazione. Il ballerino, ex maestro di Ballando con le stelle ed ex prof di danza di Amici, ha vissuto un periodo delicato proprio durante la sua esperienza nell’edizione 2020 del talent show di Maria De Filippi, quando gli è stata diagnosticata una malattia che ha sempre preferito tenere nascosta.

“È nato tutto da una appendicite. Mi portarono in sala operatoria e l’intervento, che doveva essere semplice, durò quattro ore – ha raccontato Todaro in un’intervista a Verissimo nel settembre 2023, aprendosi pubblicamente per la prima volta su quanto successo. Alla fine, la scoperta: “Mi arrivò una telefonata mentre stavo entrando in sala prove con Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. Mi dissero che avevano trovano due tumori maligni e che mi sarei dovuto operare subito”.

Raimondo Todaro, la lotta contro la malattia e il supporto della famiglia

Raimondo Todaro, dopo aver realizzato la notizia, ha affrontato la malattia senza rivelarla a nessuno se non alla sua famiglia: “Ho fatto due interventi a distanza di pochi mesi durante l’edizione del programma. Il lunedì andavo in ospedale, facevo l’anestesia totale, e il giorno dopo ero a lavoro. Fisicamente ero a pezzi, ero molto dimagrito. Mi riempivo di trucco e cercavo di non far capire nulla. Non volevo essere trattato in maniera diversa. È stata una fortuna perché mi ha aiutato a non pensarci”.

Ad aiutarlo ad affrontare il periodo delicato è stata la sua famiglia, a cominciare dalla sua bambina: “Mia figlia Jasmine era il mio pensiero fisso. Sapeva qualcosa, le dicevamo che avevo male al pancino perché ero continuamente in ospedale. Adesso invece lo racconto col sorriso e faccio dei controlli periodici”. Per affrontare la malattia Raimondo Todaro ha anche ricevuto il supporto della moglie Francesca Tocca che l’ha affiancato in questa battaglia, come rivelato in un’intervista sempre a Verissimo nel dicembre 2023: “Quando le ho detto del tumore, con me ha fatto la forte, poi è scoppiata a piangere come una bambina con la madre. Ma ha lottato con me”.

