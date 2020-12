Malattia Samantha De Gren/ “Ho avuto un tumore al seno ma…”

Samantha De Grenet e la malattia. La nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2020 alcuni anni fa si è ritrovata improvvisamente a dover fare i conti con il male del secolo: il tumore. Una lunga lotta quella intrapresa dalla ex fidanzata di Leonardo Pieraccioni, una battaglia da cui per fortuna ne è uscita vincitrice e che ha deciso di raccontare e condividere con il pubblico. Intervistata da Ok salute la conduttrice ha raccontato di essere stata sempre molto attenta alla prevenzione: “sono sempre stata convinta che fosse fondamentale. Talmente importante da occupare i primi posti nella lista delle mie priorità, subito dopo gli affetti”. Nel 2017 però, anno della sua partenza per L’Isola dei Famosi, la conduttrice salta il controllo come ha raccontato: “quando prendi parte a un programma come quello finisci per entrare in un bellissimo vortice: hai continui appuntamenti di lavoro, la vita si fa ancora più frenetica, hai la valigia perennemente in mano. E tu, per un attimo, perdi la cognizione del tempo e di te stessa. Ho mancato per la prima volta il controllo al seno. Non ci ho pensato, semplicemente”. Un anno dopo, nel 2018, durante l’estate si trovava al mare con il marito ed alcuni amici quando scopre: “ho sentito qualcosa nella parte alta del mio seno destro. Una massa piuttosto grande, dura, insolita: una specie di nocciolo”.

Samantha De Grenet e il tumore: “oggi sto bene, ma…”

Samantha De Grenet, il giorno dopo, senza pensarci un attimo si è recata a fare un controllo dalla senologa che, senza troppi giri di parole, le ha comunicato: “Samantha, tu hai un tumore. Ti devi operare subito, non puoi aspettare. Sono scoppiata a piangere”. Una notizia terribile che le ha fatto crollare il mondo addosso: “ho chiamato subito mio marito, è stato un colpo duro anche per lui. Abbiamo deciso che nostro figlio non avrebbe saputo niente finché non mi fossi operata”. La De Grenet sempre a Ok Salute ha raccontato: “ho subito una quadrantectomia, l’intervento non demolitivo ideato dal professor Umberto Veronesi, che consiste nel togliere soltanto una porzione di seno. Una volta rimosso il tumore, l’oncologo mi ha prescritto la terapia. Non ho dovuto fare alcuna chemio, ma della radioterapia per due mesi e mezzo, terminata la quale ho iniziato ad assumere, ogni giorno, un farmaco antitumorale, il tamoxifene, che protegge da eventuali recidive”. Oggi la conduttrice sta bene, ma non nasconde: “ogni sei mesi per almeno cinque anni devo fare i controlli. Oggi sto bene. Mi definiscono guarita. Ma non basta guarire nel fisico, c’è un’altra parte, importante, che non va sottovalutata: quella psicologica”.



