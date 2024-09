Paura per Brando, il figlio di Samantha De Grenet: finisce in ospedale, cos’è successo

Non è un periodo facile per Samantha De Grenet e dopo giorni di silenzio ha affidato ai suoi profili social tutta la paura, l’ansia e la preoccupazione che in questi giorni ha vissuto per il figlio Brando Braccato, finito in ospedale. Senza scendere troppo nel dettaglio ho spiegare cos’è successo, la showgirl e conduttrice ha postato una foto del figlio 19enne su una sedia a rotelle in ospedale confessando poi: “Sono sempre stata una persona sincera, nel bene e nel male, e ho sempre raccontato tutto di me anche se ovviamente nei tempi e nei modi che ritenessi più giusti, perché non sempre e non tutto è facile da condividere”

Brando Barcato, figlio di Samantha De Grenet è finito in ospedale e ha rischiato grosso ed adesso che la paura e il peggio è passato la madre ha confessato a cuore aperto ai suoi follower: “Non voglio entrare nel dettaglio, non serve, ma ho avuto veramente tanta paura per mio figlio… Ora è stato dimesso, stiamo a casa con due vertebre fratturate e tanto dolore… ne avrà per un mesetto, ma il peggio è scongiurato e lui sta bene”. E subito dopo ha aggiunto: “Le parole devono essere scelte con cura, il messaggio finale deve essere, almeno per me, sempre un messaggio positivo o di speranza”.

Samantha De Grenet, figlio Brando finisce in ospedale: “Non mi piace mostrare la mia vulnerabilità”

Il figlio di Samantha De Grenet Brando adesso sta bene ma, seppur non è stato spiegato nel dettaglio cosa gli è successo, la conduttrice ha raccontato il suo stato d’animo di questi giorni: “Non mi piace mostrare la mia vulnerabilità, l’ansia che ogni tanto mi assale, la paura, le preoccupazioni, la mia me che a volte mostra un sorriso per nascondere le lacrime e che risponde sempre bene ad un ciao come stai quando vorrebbe solo gridare! E poi ci sono le persone che amo, che rispetto e che voglio proteggere e che quindi meritano un occhio di riguardo perché più riservate e gelose della propria privacy”.

Ed infine ha concluso con un ironico post scriptum che fa riferimento anche alla sua condizione post operatoria dopo l’intervento al menisco: “Che coppia eh!!! Pensate quel poveretto di mio marito!!! Una con le stampelle e l’ altro immobilizzato a letto! Non vorrei essere nei suoi panni”. Tantissimi i messaggi di auguri arrivati per lei e per il figlio, tutti volti a sperare che la situazione delicata si rassereni presto.