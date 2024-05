Malattia Simona Ventura: colpita dalla paralisi di Bell/ A cosa è dovuta e come sta?

Nelle ultime settimane Simona Ventura è apparsa in televisione con una paralisi facciale. Si tratta della paralisi del VII nervo cranico, o nervo facciale, una malattia dovuta al danneggiamento del nervo facciale, il settimo nervo cranico che dalla scatola cranica arriva fino all’orecchio e al volto. La paralisi si può presentare senza causa apparenti come ha spiegato Federico Biglioli, direttore dell’unità di Chirurgia Maxillo-Facciale all’Ospedale San Paolo di Milano e docente dell’Università di Milano. Generalmente questa malattia si presenta in seguito ad una infezione virale legata spesso all’herpes simplex che causa l’infiammazione del nervo. Tra le cause legate anche al presentarsi di questa paralisi c’è anche il freddo, ma in particolare i colpi d’aria che sono responsabili dell’infiammazione del nervo facciale.

Proprio la Ventura apparsa in video con tanto di viso bloccato ha rassicurato i fan e i telespettatori dicendo: “non è niente di che, è il freddo. Mi sto curando”. Anzi la conduttrice ha aggiunto: “non è nulla di neurologico, ma ci vuole tempo. Come si cura? Con il cortisone, almeno per una settimana. Sto prendendo anche un antivirale, perché potrebbe essere partita un’infiammazione. E anche vitamine”.

Simona Ventura dopo paralisi: come sta?

Nonostante la paralisi facciale Simona Ventura si è presentata ugualmente alla conduzione di “Citofonare Rai2” e ha presenziato a tutti i programmi televisivi da Domenica In a Belve fino a Che tempo che fa. Super Simo, infatti, ha sottolineato: “non mollo mai, neppure morta”.

A farle i complimenti per il coraggio e la forza anche la compagna di viaggio Paola Perego che durante una puntata di Citofonare Rai 2 ha detto: “la mia compagna di viaggio e amica è veramente stoica. Nonostante la paresi, una cosa non grave e che si risolverà, è venuta qui”. Ma come sta oggi Simona Ventura? “Adesso sto meglio” ha detto la conduttrice impegnata nella preparazione del matrimonio con il compagno Giovanni Terzi.

