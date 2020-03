Maldini vs Mirabelli/ Duro attacco del DT: “Poca gavetta? Pensi alla sua istruzione”

Continuano gli screzi in casa Milan: al momento la società rossonera è una sorta di polveriera pronta ad esplodere. Avevamo riportato le parole di Zvonimir Boban che aveva aspramente criticato l’amministratore delegato Ivan Gazidis, colpevole a suo dire di aver contattato Ralf Rangnick senza avvisare nessuno della dirigenza; adesso l’attacco arriva da Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan anche lui “in uscita” – la sua posizione è attualmente in discussione – e che non le ha mandate a dire a Massimiliano Mirabelli. L’ex direttore sportivo in rossonero è rimasto poco, sostituito proprio da questa nuova dirigenza; si deve comunque a lui e Marco Fassone l’ingente campagna acquisti dell’estate 2017, con gli arrivi tra gli altri di Leonardo Bonucci, Hakan Calhanoglu, Franck Kessie e Andrea Conti. Mirabelli ha sostanzialmente accusato Maldini (o comunque chi lo ha messo in quel ruolo) di non aver fatto la necessaria gavetta, ma soprattutto di non essere riuscito a riportare in alto il Milan. Il paragone è quello di “un medico che non ha frequentato la scuola elementare”: analogia piuttosto forte, che ovviamente non è piaciuta all’ex difensore.

MALDINI VS GAZIDIS: LE PAROLE DELL’EX DIFENSORE

Paolo Maldini ha risposto, affidando la sua replica all’Ansa: “Ogni commento negativo di Mirabelli su di me lo considero un grande complimento” ha detto l’attuale direttore tecnico del Milan. Non è infatti la prima volta che l’ex dirigente si lascia andare a dichiarazioni poco lusinghiere nei confronti di Maldini e del nuovo quadro societario rossonero. “Se fossi in lui, sentendolo parlare, eviterei riferimenti a qualsiasi livello di istruzione scolastica”: le parole di Maldini sono altrettanto dure, e come detto rievocano quei fantasmi che aleggiano tuttora su Milanello. La situazione in casa Milan non è certo delle migliori, visto che il già citato Rangnick potrebbe arrivare a prendere il posto dell’attuale dirigenza; il clima è teso, certezze non ce ne sono (se non nella figura di Gazidis, che è stato fortemente voluto dal fondo Elliot) e a breve potrebbe presentarsi l’ennesimo ribaltone. I tifosi possono solo sperare che i risultati sul campo migliorino: negli ultimi tempi effettivamente è stato così e il Milan sta giocando per un posto in Europa League, il sogno di un ritorno Champions tuttavia dovrà aspettare ancora un po’…

