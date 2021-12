Maleficent 3 anticipazioni cast e data d’uscita/ Ci sarà il ritorno di Angelina Jolie?

Uno dei prossimi film targati Disney potrebbe essere Maleficent 3, il seguito del film Maleficent: Mistress of Evil, secondo capitolo della saga, uscito nelle sale cinematografiche nel 2019. La produzione di Maleficent 3 non è stata ancora ufficializzata, ma dato il successo mondiale ricevuto dalla pellicola, 492 milioni contro un budget di 185 milioni utilizzato per la realizzazione, è molto probabile la realizzazione di un terzo capitolo della saga.

Nonostante non ci sia ancora nulla di ufficiale ogni capitolo della saga di Maleficent è stata trasmessa nei cinema a distanza di cinque anni, quindi è possibile ipotizzare che Maleficent 3 non venga trasmesso nelle sale cinematografiche prima del 2024 anche a causa della necessità di molti effetti digitali che allungano i tempi di produzione.

Maleficent 3 cast e trama: quale ruolo per Elle Fanning e Harris Dickinson?

Come nei primi due capitoli, anche in Maleficent 3 sarà possibile auspicarsi la presenza di Angelina Jolie nei panni di Malefica. Potrebbero essere presenti in coppia anche Elle Fanning e Harris Dickinson rispettivamente nei panni di Aurora e Prince Phillip che durante il secondo capitolo della saga sono diventati una coppia; al contrario appare molto difficile una presenza di Michelle Pfeiffer nei panni dell’antagonista.

Nonostante non ci sia stato alcun annuncio ufficiale da parte della Disney sulla produzione di Maleficent 3, i fan della saga hanno preferito non rimanere con le mani in mano e hanno pubblicato online un ipotetico trailer del film in cui mettono in scena ciò che vorrebbero vedere all’interno del nuovo episodio.

