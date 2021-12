Maleficent Signora del male/ Streaming film Rai1: Angelina Jolie è Malefica

Maleficent Signora del male è “un fantasy tutto al femminile, meno perturbante del capitolo che l’ha preceduto ma altrettanto avventuroso e magnetico”. Marianna Cappi è convinta di questo secondo capitolo e lo premia con tre stellette su MyMovies, dandogli dunque molto più della sufficienza: “Cinque anni fa la Walt Disney aveva dato prova di grandissima audacia con la creazione di un racconto perturbante e diverso dal solito sia nei temi che nello stile che si rivelò un grande successo ma si esponeva al rischio di lasciare fuori una fetta di pubblico cioè quello dei più piccoli cui aveva sempre fatto da faro”. Il film formalmente si avvicina alla perfezione anche se alcune sbavature si notano fin da subito. Scritto bene e diretto altrettanto è un film con dei momenti altissimi e altri in cui frena bruscamente. Maleficent Signora del male andrà in onda in prima serata su Rai 1, clicca qui per il video del trailer. RaiPlay trasmetterà il film in diretta streaming, clicca qui per guardarlo.

Maleficent Signora del male, film di Rai 1 diretto da Joachim Ronning

Maleficent Signora del male va in onda su Rai 1 nella prima serata di oggi, domenica 26 dicembre, dalle ore 21:25. La pellicola è stata realizzata negli Stati Uniti d’America nell’anno 2019 da diverse case cinematografiche e soprattutto dalla Walt Disney Pictures che si è occupata anche della distribuzione ai botteghini.

La regia del film è di Joachim Ronning, il soggetto è ovviamente tratto dai personaggi della fiaba La bella addormentata nel bosco mentre la sceneggiatura è frutto del lavoro di Linda Woolverton, Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster. Le musiche della colonna sonora sono state firmate da Geoff Zanelli, la scenografia è stata realizzata da Patrick Tatopoulos ed i costumi di scena sono frutto del lavoro di Ellen Mirojnick. Nel cast sono presenti tra gli altri Angelina Jolie, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Sam Riley e Ed Skrein. Si tratta di fatto di un live action del classico della Walt Disney.

Maleficent Signora del male, la trama: Aurora è regina e…

In Maleficent Signora del male ci troviamo nel fantastico regno della Brughiera circa 5 anni dopo che c’è stata la riunificazione di tutti i regni con Aurora che è diventata la regina. Il titolo le è stato concesso direttamente da Malefica che peraltro le offre il suo supporto per proteggere il popolo e il regno stesso anche perché ci sono diversi bracconieri che continuano a infiltrarsi nelle terre proibite alla caccia di creature magiche. Questa situazione di pace però non è destinata a durare nel tempo perché Filippo si fa avanti per ottenere la mano di Aurora la quale accetta di sposarlo ed è peraltro è felicissima di questo suo sogno d’amore.

Tutto questo però non combacia con le intenzioni di Malefica che continua ad avere forti rancori nei confronti degli uomini e soprattutto non è convinta che questo sia vero amore. In effetti dietro al matrimonio ci sono gli intendimenti della madre di Filippo ossia la regina degli uomini, la quale sta portando avanti un piano diabolico che ha come principale obiettivo quello di creare per sempre una frattura tra uomini e fate. Infatti è lei che invia costantemente nel regno fatato i suoi bracconieri affinché catturino creature magiche e le sottopongono ad esperimenti molto crudeli per riuscire a trovare un’arma potentissima che permetta di avere la meglio in quello che certamente sarà uno scontro finale.

La mamma di Filippo, infatti, inizierà a provocare costantemente Malefica in tutti i vari impegni e ricevimenti previsti prima delle nozze fino a che arriverà la classica goccia che farà traboccare il vaso con una situazione in forte peggioramento che avrà delle conseguenze nefaste per tutto il regno conosciuto. Spetterà ad Aurora insieme al suo amato Filippo trovare la soluzione per riuscire ad evitare che ci possa essere una guerra distruttiva che comporterebbe grandi disagi e dolore per tutti.

Video, il trailer del film “Maleficent Signora del male”





